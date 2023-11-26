Макарони не злипатимуться: секрет італійських кухарів

Макарони – це одна з найпопулярніших страв у світі. Вони смачні, ситні та відносно прості у приготуванні.

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Однак, щоб макарони вийшли ідеальними, важливо знати кілька секретів. Ними поділилося видання santeplusmag.

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Зазначається, що найперше правило – для варіння макаронів потрібна достатня кількість води. Літр води на 100 грамів макаронів. Також воду варто посолити.

Ніколи не кладіть макарони в холодну воду, треба дочекатися, поки вона закипить. А каструлю краще брати з широким дном.

Не переварюйте макарони, вони тоді будуть схожі на варене тісто.

Щоб макарони не злипалися, італійські кухарі радять додати в воду трохи олії. Цей лайфхак працює, оскільки олія утворює на поверхні води тонку плівку, яка перешкоджає злипанню макаронів.

Важливо також обирати макарони з твердих сортів пшениці – вони не злипаються так сильно, як макарони з м'яких сортів пшениці.

Також ніколи не мийте макарони перед варінням. Це може змити з них крохмаль, який допомагає їм зберігати форму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати смачні та соковиті макарони за лічені хвилини.

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