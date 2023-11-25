Що робити, якщо їжа прилипає до антипригарної сковороди: простий лайфхак
Навіть у власників високоякісних сковорідок рано чи пізно виникає проблема пригорання та прилипання їжі. Втім, існує спосіб відновити антипригарне покриття вдома.
Запам'ятайте цей простий рецепт, який дозволяє подовжити термін служби сковорідки на 1-3 місяці, залежно від інтенсивності використання, пише facedobra.
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Інгредієнти:
- 0,5 склянки води
- 2 ст. ложки солі
- 1 ст. ложка олії
- Мийний засіб
Кроки дій:
- Перемішайте сіль з водою. Налийте отриманий розчин на сковорідку і поставте на сильний вогонь.
- Дайте воді повністю випаруватись, регулярно перемішуючи для рівномірного покриття поверхні сіллю.
- Коли залишиться лише трохи рідини, зменште вогонь до мінімуму і прогрівайте сіль ще 2-3 хвилини.
- Ретельно промийте сковорідку, висушіть і знову поставте на вогонь.
- Розігрійте сковорідку, додайте олію для рівномірного покриття дна та бічних стінок пензликом.
- Дайте олії розігрітися і коли побачите дим, зменште вогонь до мінімуму, продовжуючи нагрівати ще 10-15 хвилин.
- Потім знову промийте сковорідку з використанням мийного засобу.
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