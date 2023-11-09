Як врятувати переварені макарони: порада від професійних кухарів

Щоб не викидати переварені макарони, варто спробувати виправити ситуацію, обсмаживши їх. Лайфхаком поділились досвідчені кулінари.

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Про це розповіло видання Shuba. За допомогою оливкової олії, яка є невід'ємним інгредієнтом італійської кухні, можна врятувати цю страву.

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Процес рятування макаронів доволі простий: нагріти оливкову олію у сковорідці і додати переварені макарони. Обсмажувати їх на середньому вогні кілька хвилин, доки вони не затвердіють. Увесь процес займе менше ніж 10 хвилин.

Коли краї макаронів легко підрум'янюються, можна додати улюблений соус.

"Хоча текстура може бути не такою, як у правильно приготовлених макаронів, але цей спосіб допоможе врятувати страву та скоротити харчові відходи", – відзначили у статті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати смачні та соковиті макарони в лічені хвилини.

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