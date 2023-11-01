Як зварити гречку за 3 хвилини: кулінари поділились секретом

Готувати смачну гречану кашу можна навіть за тривалістю всього три хвилини. Цей швидкий рецепт не лише заощадить вам час, але й не вплине на смак та корисні властивості страви.

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Цей рецепт, яким поділились у виданні gazeta.ua, особливо підійде для любителів розсипчастої та ніжної гречки. Ось як його приготувати:

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Інгредієнти:

Гречана крупа;

Вода;

Сіль;

Вершкове масло.

Приготування:

Почніть з обов'язкового дотримання співвідношення гречки та води в пропорції 1:2. Щодо інших інгредієнтів, таких як сіль та вершкове масло, їх кількість можна вибирати на власний смак. Спершу переберіть гречку, а потім промийте її два-три рази під холодною водою, щоб позбавити її надлишку крохмалю. Покладіть гречку у каструлю і додайте воду у співвідношенні 1:2. Тут же внесіть необхідну кількість солі, але не розчиняйте її, а просто залиште кашу на ніч. Вранці ваша гречка буде практично готовою до подачі і потребує всього 3-5 хвилин варіння під кришкою на помірному вогні. Перед подачею додайте вершкове масло до каші і сервіруйте як основну страву або гарнір за вашим бажанням. Тепер ви можете насолодитися смачною та швидко приготовленою гречаною кашею.

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