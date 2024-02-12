Секретна спеція для контролю цукру в крові: додавайте у всі страви

Кориця є пряністю, що не лише додає пікантності десертам та напоям, але й має корисні властивості, про які ви могли не знати.

Дієтолог Ілана Мюльштейн зізналася, що додає корицю практично у кожну страву завдяки її здатності знижувати рівень цукру в крові. Про це повідомляє shefinds.

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Як кориця впливає на рівень цукру:

Підвищує чутливість до інсуліну: інсулін – це гормон, який допомагає організму використовувати цукор з крові. Кориця робить клітини більш чутливими до інсуліну, а це значить, що цукор краще засвоюється.

інсулін – це гормон, який допомагає організму використовувати цукор з крові. Кориця робить клітини більш чутливими до інсуліну, а це значить, що цукор краще засвоюється. Уповільнює всмоктування вуглеводів: після їди цукор з їжі потрапляє в кров. Кориця уповільнює цей процес, що допомагає уникнути різких стрибків цукру в крові.

Дієтолог радить додавати корицю у вівсянку, йогурти, каші та щільно присипати нею випічку. Каву, чай та смузі також можна вживати з корицею. Фахівець додала: кориця – це не лише смачна, але й корисна пряність, яка може стати вашим союзником у підтримці здорового рівня цукру в крові.

Вона зауважила, що кориця не є ліками й не може замінити медикаментозне лікування цукрового діабету. Тому перед вживанням кориці в лікувальних цілях рекомендується проконсультуватися з лікарем.

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