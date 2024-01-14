Як прискорити метаболізм, щоб схуднути: допоможуть три спеції

Використання спецій для прискорення метаболізму є популярним способом підтримки здорової ваги. Деякі з найефективніших спецій для цієї мети включають корицю, каєнський перець і імбир.

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Про "силу спецій" розповіла у коментарі SheFinds дієтолог Крутіка Нанаваті. Вона стверджує, що три спеції прискорюють метаболізм, тому їх варто включити у свій раціон.

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Кориця

Кориця відома своїми солодким і пряним смаком, а також своїми корисними для здоров’я властивостями. Дослідження показали, що кориця може підвищувати чутливість до інсуліну, що може допомогти регулювати рівень цукру в крові та прискорити метаболізм. Кориця також містить антиоксиданти, які можуть допомогти захистити від запалення та інших проблем зі здоров’ям.

Каєнський перець

Каєнський перець є ще одним популярним вибором для прискорення метаболізму. Він містить капсаїцин, речовину, яка підвищує термогенез, процес, при якому організм виробляє тепло і спалює більше калорій. Каєнський перець також може допомогти зменшити апетит і сприяти відчуттю насичення.

Імбир

Імбир є ще однією корисною спецією, яка може допомогти прискорити метаболізм. Він містить gingerol, речовину, яка може підвищувати температуру тіла і сприяти спалюванню калорій. Імбир також може допомогти покращити травлення і зменшити апетит.

Як включити спеції у свій раціон

Ви можете додавати їх до страв, таких як каші, йогурт, овочеві страви та супи. Ви також можете додавати їх у напої, такі як чай, смузі та кава.

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