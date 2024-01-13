Заборонені сніданки для тих, хто худне: застереження від дієтолога

Відомий експерт із харчування Лаура Бурак попередила, що продукти з високим вмістом цукру, такі як пончики, млинці та кекси, є найшкідливішим вибором на сніданок.

Відео дня

"Споживання порожніх калорій у вигляді цукру може призвести до підвищення рівня холестерину в крові, а також до швидкого зникнення відчуття ситості", - пояснила Бурак.

Читайте також: Експерт назвав три продукти, які не варто включати до сніданку

Крім того, солодкий сніданок не забезпечує організму необхідним білком та клітковиною, які необхідні для підтримки здоров'я та нормального функціонування організму.

Як заміна солодкої випічки дієтолог рекомендує вживання на сніданок вівсянки з додаванням білка. Вона також виділяє корисні продукти, такі як авокадо, варені яйця та цільнозерновий хліб, як альтернативу, багату на поживні речовини.

"Білкові страви є найкращим вибором на сніданок для тих, хто худне. Вони повільно перетравлюються і допоможуть протриматися без перекусів до обіду", - каже експертка.

Що потрібно їсти на сніданок для схуднення

Вівсянка з додаванням білка: змішайте 1/2 склянки вівсянки з 1/2 склянки молока, 1 яйцем, 1/4 склянки ягід і 1 столовою ложкою арахісового масла.

Авокадо з яйцем: розріжте авокадо навпіл, видаліть кісточку і покладіть в середину яйце.

Цільнозерновий тост з яйцем: підсмажте цільнозерновий хліб і покладіть на нього яєчню.

Таким чином, якщо ви хочете бути здоровими та худнути, краще замінити солодкі сніданки корисними продуктами, такими як вівсянка, авокадо, варені яйця та цільнозерновий хліб.

Раніше дослідник довголіття Ден Бюттнер виявив "найздоровіший сніданок у світі".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!