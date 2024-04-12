Рослини-жертви, які приманюють шкідників та захищають своїх сусідів: поради садоводів

Деякі рослини можуть відволікати шкідників від більш цінних культур. Ці "рослини-жертви" або "пастки" приманюють комах, гусениць та інших шкідників, тим самим захищаючи своїх сусідів.

Експерти назвали рослини, що здатні взяти на себе роль жертви. Також є рослини, що будуть слугувати відлякувачами шкідників.

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Які ж рослини можна використовувати для захисту саду

Слимаки:

Вони обожнюють капусту, тому її можна використовувати як приманку. Посадіть кілька капустин між грядками з іншими овочами, і слимаки будуть зосереджені на ній. Якщо капусти вам шкода, використайте хосту – слимаки та равлики можуть тижнями не злазити з кущів хости, оскільки вона дає їм не лише поживу, а й тінь, яка їх так приваблює.

Якщо ж ви хочете відлякати слимаків, висадіть між грядками гірчицю. Вважається, що слимаки не переносять її запаху. Посадіть гірчицю по периметру грядки або розкидайте подрібнені гірчичні зерна навколо рослин, які ви прагнете захистити.

Попелиця:

Попелиця обожнює не лише плодові дерева, а й квіти з соковитим листям. Експерти радять між грядками висаджувати настурції або капусту. Ці рослини можна використовувати як приманку.

Відлякують попелицю чорнобривці, кріп, м'ята.

Колорадський жук:

Колорадський жук обожнює пасльонові рослини. Він пошкоджує картоплю, томати, баклажани, перець. Приманити жуків допоможе дурман, однак висаджувати його треба подалі від інших культур.

Рослини-відлякувачі для "колорадів" – це чорнобривці, пижма, оман.

Гусениці:

Вони обожнюють лопухи, тому ці рослини можна використовувати як приманку. Якщо на вашому городі достатньо лопухів, то не виривайте їх, а тримайте як приманки для цих шкідників.

Природними інсектицидами проти гусениць вважаються лаванда, ялівець, меліса, м'ята.

Фахівці радять регулярно оглядати "рослини-жертви" та видаляти з них шкідників. Також – використовуйте "рослини-жертви" в комплексі з іншими методами боротьби зі шкідниками.

Раніше експерти пояснили, як пивні пастки можуть принадити слимаків та допоможуть їх позбутися.

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