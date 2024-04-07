Замісіть тісто з цим препаратом: слимаки будуть триматися від ваших рослин подалі

Якщо ви втомилися від слимаків та равликів, які псують ваші рослини, є простий та ефективний спосіб позбутися від цих шкідників – приготувати тісто з залізним купоросом.

Залізний купорос діє агресивно на слимаків, тому вони триматимуться подалі від ваших грядок.

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Для приготування тіста вам знадобиться:

400 г сухої суміші (борошно, вівсяні пластівці або їх суміш)

1 ч. л. без гірки залізного купоросу (приблизно 8 г)

0,5 ч. л. сухих дріжджів

Щіпка лимонної кислоти або столова ложка яблучного оцту

Молоко або кефір

Як приготувати тісто проти слимаків

Змішайте сухі інгредієнти. Додайте лимонну кислоту або оцет. Поступово додавайте молоко або кефір, постійно помішуючи, до отримання консистенції крихти. Залиште тісто настоюватися на добу.

Розкидайте шматочки тіста в місцях проживання слимаків і під рослинами, які вони пошкоджують.Оновлюйте приманку після дощу.

Експерти зазначають, що цей засіб ефективний проти шкідників і безпечний для людей і тварин. Він простий у приготуванні та недорогий.

Для посилення ефекту можна додати в тісто подрібнену яєчну шкаралупу. Якщо ви вносили в ґрунт триходерму, то плісняві грибки, які розвиваються на тісті, стануть додатковим джерелом живлення для цього корисного ґрунтового грибка.

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