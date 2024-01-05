Прості зачіски для жінок за 40, які приховають проблему рідкого та тонкого волосся (фото)

Для жінок старше 40 років, які хочуть оновити свою зачіску, існує безліч варіантів. Однак не всі стрижки однаково підходять для всіх типів волосся та форм обличчя.

Фахівці радять при виборі стрижки враховувати низку факторів, як от: тип вашого волосся, форма обличчя та ваш спосіб життя.

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Яку стрижку обрати

Тип волосся: Якщо у вас тонке волосся, ви можете вибрати стрижку з багатошаровістю або чубчиком, щоб додати об’єму. Якщо у вас густе волосся, ви можете вибрати стрижку з меншим рівнем шаруватості.

Форма обличчя: Для круглого обличчя підійдуть стрижки з шаруватістю, які допоможуть витягнути обличчя. Для квадратного обличчя підійдуть стрижки з м’якими лініями, які допоможуть пом’якшити риси обличчя. Для овального обличчя підійдуть будь-які стрижки.

Стиль життя: Якщо ви ведете активний спосіб життя, вам знадобиться стрижка, яка не вимагає складного догляду. Якщо ви хочете, щоб ваша зачіска завжди виглядала охайно, ви можете вибрати стрижку, яка вимагає регулярного укладання.

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Ось три нестаріючі стрижки, які ідеально підходять для жінок старше 40 років, пише SheFinds:

1. Багатошаровий боб з проділом на бік

Цей стиль є універсальним і підходить для будь-якого типу волосся. Багатошаровість додає об’єму та руху, а бічний проділ допомагає підкреслити риси обличчя.

2. Хвилястий боб з тонким чубчиком

Цей стиль додає текстури та динамічності хвилястим або кучерявим волоссю. Чубчик допомагає обрамити обличчя і приховати будь-які ознаки старіння.

3. Асиметричний гладкий прямий боб

Цей стиль є стильним і сучасним. Асиметричний крій створює рух і допомагає підкреслити риси обличчя.

Ці стрижки підходять для жінок будь-якого типу волосся і форм обличчя. Вони допомагають підкреслити природну красу і додати образу молодості та свіжості.

Якщо ви не впевнені, яка стрижка вам підійде, зверніться до досвідченого перукаря. Він допоможе вам підібрати стрижку, яка підкреслить вашу красу і підійде вашому стилю життя.

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