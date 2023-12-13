Стиліст показав зачіски, які підійдуть для жінок з будь-яким типом обличчя (фото)

Якщо ви шукаєте стрижку, яка буде актуальною в будь-якому сезоні, спробуйте обрати боб. Майстер-перукар Джастін Хікокс запропонував види цієї стрижки, що підійдуть для жінок з будь-яким типом обличчя – овальним, круглим чи квадратним.

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У своєму каналі на youtube майстер з жіночої краси показав п’ять різних варіантів бобу, які підходять для різних форм обличчя та текстури волосся.

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Лоб – для коротких і круглих облич

Цей стиль вважається допустимим для будь-якої текстури та кольору волосся, і багато стилістів рекламували його за його омолоджуючі властивості. Хікокс каже, що прядки найкраще підходять для тих, у кого "довша шия або вищий виріз", або якщо у вас "середня або густіша текстура волосся". Це також більше підходить для коротких або круглих облич, говорить Хікокс, тому що "якщо у вас довше обличчя, через фактичну довжину лоба, це може мати тенденцію ще більше подовжувати ваше обличчя".

Боб довжиною до підборіддя

Ця зачіска "приземляється приблизно біля підборіддя" і найкраще підходить для тих, хто має "довше обличчя". Хікокс зазначає, що "довжина, яка припадає на підборіддя або дуже близько до нього", має "тенденцію додавати трохи повноти вашому обличчю", каже він. Крім того, якщо у вас "тонша текстура", це може зробити ваше волосся густішим.

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"Градуйований" боб – для овального обличчя

Цей тип боба відрізняється від двох попередніх стрижок тим, що має "градуювання на спині навколо потилиці". Хікокс зазначає, що цей боб не має певного обмеження по довжині, його назва просто походить від способу його шарування. Хікокс зазначає, що градуйований боб добре підходить для тих, хто хоче "підкреслити структуру щік або трохи більше підняти обличчя". Це можуть бути жінки з овальною формою обличчя, оскільки вони схильні відображати різні стилі та образи завдяки своїй бажаній та симетричній формі.

Боб однієї довжини – для будь-якої форми обличчя і тонкого волосся

Цей боб просто тупий "без шарів". Хікокс каже, що він "чудово підходить, якщо у вас від середньої до тонкої густоти волосся". Він зазначає, що більш кучеряві текстури можуть триматися подалі від цього вирізу лише через його тенденцію бути дуже повним і густим внизу. У такому випадку додавання кількох шарів може стати елегантним способом підкреслити ваші хвилі чи кучері.

Загальні поради щодо вибору бобу

Хікокс робить висновок, що вибір правильної стрижки – це важливий крок для створення стильного та доглянутого образу. Якщо ви шукаєте стрижку, яка буде актуальною в будь-якому сезоні, то боб – це чудовий варіант.

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