Стилісти показали найкращі зачіски для жінок з круглим обличчям (фото)

Якщо у вас кругле обличчя, ви знаєте, що знайти правильну зачіску може бути непросто. Треба обрати те, що підкреслить ваші найкращі риси та зробить обличчя виглядати більш витягнутим.

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Варіантів зачісок для круглолицих дуже багато. Але що є найпривабливішим у будь-якому крої, на це питання дали відповідь стилісти у коментарі RealSimple.

Фахівці додали, що короткі стрижки підходять до будь-якого типу обличчя. У цьому випадку важливо обрати вдалий тип стрижки. Якщо ви хочете коротко підстригтися і маєте круглу форму обличчя, подумайте про стрижку піксі або короткий боб з прямою стрижкою.

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Яких стрижок варто уникати, якщо у мене кругле обличчя?

Будь-який фасон однієї довжини може підкреслити круглу форму обличчя. Шари – це ключ до пом’якшення та обрамлення форми вашого обличчя. Вони допомагають витягнути обличчя, а не зробити його ширшим.

На щастя, є багато зачісок, які ідеально підходять для круглих облич. Ось шість кращих:

Тупий бічний зріз

Тупий зріз – це класична зачіска, яка ніколи не виходить з моди. Він залишає чисте, пряме покриття на кінцях, оскільки волосся зрізане однаково по всій довжині. Цей стиль ідеальний для тих, хто хоче витягнути риси обличчя.

Чубчик

Чубчик – ще один чудовий спосіб підкреслити вашу красу. Вони можуть відвернути увагу від лінії щелепи, яка є найширшою частиною круглого обличчя.

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Шегі середньої довжини

Класичні шари допоможуть вашому волоссю виглядати модно та стильно, а також підкреслять м’які кути круглих облич.

Глибока бічна частина

Глибока бічна частина може бути кращою, ніж середня частина для тих, у кого кругле обличчя, оскільки вона може додати більше об’єму.

Шари, що обрамляють обличчя

Шари, що обрамляють обличчя, чудово підходять для звуження круглих форм обличчя. Вони можуть бути будь-якої довжини, від короткої до довгої.

Стрижка піксі

Стрижка піксі – це сміливий і зухвалий стиль, який ідеально підходить для круглих облич. Короткі шари навколо маківки та довші краї пом’якшують кути обличчя, а додана текстура на маківці створює об’єм.

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