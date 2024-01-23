Залишатимуться свіжими довше: експерти назвали "краще місце" для зберігання яєць
Яйця є одним із найпопулярніших продуктів у світі. Вони є основним інгредієнтом у багатьох стравах, від омлетів і млинців до випічки та соусів.
Однак, якщо зберігати їх неправильно, вони можуть швидко зіпсуватися або стати небезпечними для вживання в їжу. Експерти з Egg Info поділилися порадами щодо зберігання яєць, щоб вони залишалися свіжими та безпечними протягом тривалого часу.
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Де зберігати яйця
Багато людей зберігають яйця у дверцятах холодильника. Однак експерти Egg Info рекомендують зберігати яйця в холодильнику на полиці.
"Найкраще зберігати яйця в холодильнику. Таким чином температура завжди буде постійною, і ваші яйця будуть свіжими довше", — кажуть експерти.
Це пов’язано з тим, що температура в шафах може коливатися, що може призвести до псування яєць.
Як довго можна зберігати яйця
Сирі яйця можна зберігати в холодильнику до 5 тижнів. Однак, якщо ви хочете, щоб вони залишалися свіжими протягом тривалого часу, краще їх використовувати протягом 3-4 тижнів.
Варені яйця слід використати одразу, або упродовж 2-3 днів після очищення.
Як зберігати сирі яєчні жовтки та білки
Якщо у вас залишилися сирі яєчні жовтки або білки, їх можна зберігати в холодильнику до 4 днів. Щоб зберегти їх свіжими, потрібно розділити їх і зберігати в герметичних контейнерах.
Білки можна також заморозити на термін до року. Щоб це зробити, змішайте білки й збийте їх до густої піни. Потім перелийте їх у герметичний контейнер і заморозьте.
Як заморозити сирі яйця
Сирі яйця можна також заморозити на термін до року. Щоб це зробити, розбийте яйця в миску і збийте їх до однорідної маси. Потім перелийте їх у герметичний контейнер і заморожуйте.
Після заморожування яйця можна розморозити в холодильнику за 10-12 годин до використання.
Поради щодо зберігання яєць
Ось кілька додаткових порад щодо зберігання яєць:
- Завжди зберігайте яйця в оригінальній упаковці.
- Не зберігайте яйця в холодильнику поруч з продуктами з сильним запахом.
- Ретельно мийте руки перед і після того, як доторкнетеся до яєць.
Слідкуючи за цими порадами, ви можете зберегти яйця свіжими та безпечними для вживання в їжу протягом тривалого часу.
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