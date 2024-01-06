Гусячі яйця: яка користь та що з них готувати

Гусячі яйця - це смачний і поживний продукт, який має багато переваг для здоров'я. Вони більші за курячі яйця, мають більш насичений смак і вищий вміст жиру.

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Зокрема, гусячі яйця є хорошим джерелом білка, вітамінів і мінералів, пише Cookist.com.

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Переваги гусячих яєць: Містить близько 13 грамів білка, 2000 МЕ вітаміну А, близько 20 МЕ вітаміну D, 1,5 міліграма вітаміну Е, 0,9 мікрограма вітаміну В12, 1,2 міліграма заліза та близько 110 міліграмів калію.

Гусячі яйця можна готувати різними способами, як і курячі яйця. Їх можна варити, смажити, додавати у тісто для випічки чи робити з них омлет.

Як варити гусячі яйця

Варити гусячі яйця потрібно довше, ніж курячі яйця. Для м'якого яйця їх потрібно варити 10-12 хвилин, для крутого - 15-17 хвилин.

Як смажити гусячі яйця

Гусячі яйця можна смажити на сковороді або в мультиварці. Для цього розігрійте сковороду або мультиварку з невеликою кількістю олії. Розбийте яйце на сковороду або в чашу мультиварки. Смажте або запікайте яйце до бажаної консистенції.

Які яйця корисніші: курячі чи гусячі?

Гусячі яйця є більш поживними, ніж курячі яйця. Вони містять більше білка, вітамінів і мінералів. Однак вони також містять більше жиру, ніж курячі яйця.

Зокрема, гусяче яйце забезпечує дев’ять відсотків добової норми кальцію, 19 відсотків вітаміну А та 29 відсотків заліза.

Воно також містить 53,1 мг селену, що в три з половиною рази перевищує кількість, що міститься в курячому яйці. Гусячі яйця також є хорошим джерелом лютеїну, антиоксиданту, корисного для очей і шкіри.

Гусяче яйце містить 379 мг холіну, поживної речовини, що належить до групи вітамінів групи В. Рекомендується приймати до 425 мг холіну дорослій жінці та 550 мг дорослому чоловікові. Холін є важливою поживною речовиною, яка сприяє розвитку клітин і клітинному зв’язку.

Гусячі яйця також містять більше білка і холестерину, ніж курячі.

Якщо ви шукаєте яйця, які є хорошим джерелом білка і вітамінів, гусячі яйця - це хороший вибір. Однак якщо ви намагаєтеся контролювати споживання жиру, курячі яйця є більш здоровим вибором.

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