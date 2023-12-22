Оригінальний салат 'Різдвяний віночок': готується за лічені хвилини (відео)

На Різдво заведено готувати 12 різноманітних страв, що символізуватись 12 місяців, або 12 апостолів Христа. На святковий стіл окрім узвару та куті ставлять пісний борщ, вареники, тушковану капусту, голубці тощо.

Пропонуємо на це свято приготувати салат "різдвяний віночок" – це чудовий варіант для святкового столу. Він не тільки смачний, але й має красивий зовнішній вигляд.

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Складові:

Креветки – 300 г

Чері – 300 г

Моцарелла – 150 г

Чорні оливки – банка 150 г

Листя салату – пучок

Рукола – 200 грамів

Сік з 1 лимона

Рослинна олія

Для соусу:

2 ст. л меду

1 ст. л гірчиці в зернах

1 ст. л лимонного соку

3 ст. л соєвого соусу

1 ст. л оливкової олії

Покроковий рецепт "різдвяного віночка":

Помийте овочі й зелень та обсушіть. У глибокій чашці листя салату і руколу треба полити лимонним соком, посолити й додати олії. Все перемішуємо.

Помідори чері та моцарелу розрізаємо навпіл. Переріжте навпіл оливки.

Очищені креветки треба обдати окропом та обсмажити з двох сторін до готовності.

Беремо широке блюдо, посередині ставимо перевернутий кухоль. Викладаємо зелень, зверху чері, моцареллу, маслини та креветки.

Підготуйте заправку – змішайте 2 ст. л. меду, 1 ст. л. гірчиці в зернах, 1 ст. л. лимонного соку, 3 ст. л. соєвого соусу та 1 ст. л оливкової олії. Полийте креветки та чері.

Коли викладете всі інгредієнти, кухоль з блюда потрібно прибрати.

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