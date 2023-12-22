Три рецепти узвару на Різдво на будь-який смак до святкового столу

Різдво – це час святкування та єднання з близькими. У це свято родина збирається за столом, на якому обов'язково має бути 12 страв, серед яких і узвар.

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Цей традиційний український напій готується з сухофруктів та прянощів і має неповторний смак та аромат.

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Ось три рецепти узвару, які можна приготувати на Різдво:

Класичний узвар

Цей рецепт є найпростішим і найпоширенішим. Для його приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

200 г сушених яблук

200 г сушених груш

50 г чорносливу

100 г родзинок

2 л води

Столова ложка цукру або меду

Приготування:

Сухофрукти ретельно промийте і замочіть у воді на 10-15 хвилин. Злийте воду і помістіть сухофрукти в каструлю. Залийте водою і доведіть до кипіння, накрийте каструлю кришкою. Зменшіть вогонь і варіть 10 хвилин. Вимкніть вогонь і дайте настоятися протягом 1-2 годин. Кришку не знімайте, аби напій гарно настоявся.

Узвар з цедрою цитрусових

Цей рецепт відрізняється від класичного тим, що у компот додають цедру лимона та апельсину. Вони надають напою більш насиченого смаку та аромату.

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

250 г сушених яблук

200 г сушених груш

100 г родзинок

Цедра з половини апельсина та одного лимона

2 л води

Столова ложка меду, або цукру

Приготування:

Сухофрукти ретельно промийте і замочіть у воді на 10-15 хвилин. Злийте воду і помістіть сухофрукти в каструлю. Залийте водою і доведіть до кипіння під кришкою. Зменшіть вогонь і варіть 10 хвилин. Вимкніть вогонь та додайте цедру. Дайте настоятися протягом 1-2 годин. Мед додайте, коли напій захолоне як мінімум до 50 градусів.

Узвар з прянощами

Цей рецепт відрізняється від класичного тим, що до нього додаються додаткові прянощі, такі як імбир, гвоздика, мускатний горіх та кардамон. Прянощі надають напою більш вишуканий смак і аромат.

Для приготування вам знадобляться такі інгредієнти:

200 г сушених яблук

200 г сушених груш

100 г родзинок

2-2,5 л води

50 г цукру

1/2 чайна ложка кориці

2 бутони гвоздики

2 чайні ложки тертого імбиру

1/5 чайної ложки мускатного горіха

1/5 чайної ложки кардамону

Приготування:

Сухофрукти ретельно промийте і замочіть у воді на 10-15 хвилин. Висипте в каструлю. Додайте цукор, корицю, гвоздику, імбир, мускатний горіх та кардамон. Залийте водою і доведіть до кипіння. Зменшіть вогонь і варіть 20-30 хвилин. Потім вимкніть вогонь і дайте напою настоятися протягом години.

Який би рецепт ви не вибрали, узвар обов’язково стане чудовим доповненням до вашого святкового столу.

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