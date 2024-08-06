Орхідеї будуть яскраво цвісти, якщо в субстрат додати ці кухонні залишки

Орхідеї – це вибагливі рослини, які потребують особливого догляду. Однією з найпоширеніших проблем є недостатнє цвітіння. Але не варто витрачати великі суми на спеціальні добрива. Все, що вам потрібно, вже є у вас вдома.

Звичайні кухонні відходи можуть стати секретною зброєю для досягнення пишного цвітіння орхідей, стверджує відомий ландшафтний дизайнер Марк Керран. За його словами, бананова шкірка, яєчна шкаралупа та рисова вода можуть перетворити ваші орхідеї на справжніх красунь.

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Яєчна шкаралупа, пояснив експерт, це джерело кальцію, необхідного для розвитку кореневої системи. Шкаралупу можна подрібнити та додати в грунт або приготувати з неї рідке добриво.

Бананова шкірка багата на калій і фосфор, які стимулюють цвітіння. Шкірку можна висушити, подрібнити і додати в грунт або приготувати з неї рідке добриво.

Рисова вода – містить азот, фосфор, калій, вітаміни та амінокислоти, які живлять рослину і сприяють росту коренів.

Як приготувати добрива з цих інгредієнтів?

Яєчна шкаралупа: подрібнити, висушити і додати в грунт або залити водою на тиждень для отримання рідкого добрива.

Бананова шкірка: висушити, подрібнити і додати в грунт або залити водою на 48 годин для отримання рідкого добрива.

Рисова вода: залишити відвар після варіння рису бродити протягом тижня, потім розвести водою і використовувати для поливу.

Нагадаємо, орхідея може цвісти безперервно до двох років. Експерти пояснили, як досягти бажаного.

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