Експерти дали дві поради, як омолодити орхідею та отримати приголомшливі квіти

Орхідеї можуть створити проблеми навіть досвідченим садівникам. Ці рослини відомі гарними квітами та примхливістю у догляді.

Однак за правильного догляду орхідеї можуть давати приголомшливе цвітіння з року в рік. Про це повідомляє Express.co.uk.

Коли орхідея закінчує цвісти, рослині потрібні спеціальні заходи, щоб стимулювати новий ріст. Існує два методи.

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Перший передбачає повне видалення квіткового колоса, зрізавши його до основи. Крім того, садівники можуть обрізати колос трохи вище вузла – невеликих горбків збоку рослини – щоб викликати свіжий ріст і майбутнє цвітіння.

З орхідеями потрібно поводитися обережно, щоб сприяти повторному цвітінню. Більшість людей надмірно поливають, удобрюють і забезпечують надмірний догляд.

Щоб виправити це, варто зменшити кількість води та добрив і дозволити рослині відчувати більш низькі температури вночі. Цей баланс допомагає стимулювати природний цикл цвітіння орхідеї. Орхідеї можуть повторно цвісти кожні 8-12 місяців за належного догляду.

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