Легко і просто: ефективні лайфхаки по догляду за орхідеями

Правильний догляд дуже важливий для стану орхідей. UAportal підготував корисні поради, які допоможуть забезпечити оптимальний ріст і розвиток цих рослин.

Очищення рослини

Листя орхідеї потрібно акуратно протирати м'якою вологою ганчіркою, щоб видалити пил і бруд з листя. Дуже важливо протирати листя теплою водою, щоб не шокувати рослину.

Збереження вологи

Підтримуйте належну вологість повітря для орхідей. Найпростіший спосіб є поставивши біля горщика з квітами піддон з водою. Вода, випаровуючись, створюватиме вологий мікроклімат навколо рослини, імітуючи природні умови її тропічного походження.

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Не слід допускати запотівання орхідеї, оскільки це може призвести до розвитку бактерій і грибків на листках і квітах. Бажано контролювати рівень вологості за допомогою гігрометра, щоб за потреби відрегулювати рівень води в піддоні.

Правильний полив

При поливі орхідей горщик можна занурити в невелику посудину з теплою водою приблизно на 10–15 хвилин. Це дозволить корінню ретельно ввібрати вологу, не перенасичуючи її.

Важливо стежити за тим, щоб надлишок води стікав з дна горщика, щоб запобігти замоканню коренів. Слід уникати використання кубиків льоду у воді для поливу орхідей, оскільки це може травмувати рослину і призвести до загнивання кореневої системи.

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