Очистять не гірше за дорогі магазинні засоби: як відмити витяжку народними методами

Кухонна витяжка – це незамінний помічник у приготуванні їжі. Вона допомагає видаляти з повітря жир, кіптява та інші шкідливі речовини. Однак, як і будь-яка інша техніка, витяжка вимагає регулярного догляду. Якщо не чистити витяжку від жиру та нагару, вона швидко втратить свою ефективність і може навіть вийти з ладу.

Про це пише ТСН.

Як часто чистити витяжку

Частота очищення витяжки залежить від того, як часто ви готуєте. Якщо ви готуєте щодня, то витяжку потрібно чистити щотижня. Якщо ви готуєте рідше, то можна чистити її раз на місяць або навіть рідше.

Як вибрати спосіб очищення

Існує кілька способів очищення витяжки від жиру та нагару. Вибір способу залежить від ступеня забруднення витяжки.

Для середнього забруднення

Чистка за допомогою харчової соди

Цей спосіб є одним з найефективніших. Для його реалізації вам знадобляться:

10 л води

1/2 склянки харчової соди

Поставте на плиту каструлю з водою. Додайте харчову соду і доведіть до кипіння. Потім опустіть у каструлю решітку витяжки і варіть протягом 30 хвилин. Після цього ретельно протріть решітку жорсткою неметалевою щіткою.

Чистка за допомогою оцту

Оцет також є ефективним засобом для очищення жиру та нагару. Для його реалізації вам знадобляться:

9%-й оцет

поліетиленовий пакет

Протріть решітку витяжки губкою, змоченою в оцті. Потім загорніть решітку в поліетиленовий пакет і залиште на 15 хвилин. Після цього протріть решітку жорсткою неметалевою щіткою.

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Для сильного забруднення

Чистка за допомогою лимонної кислоти

Лимонна кислота також розщеплює жир і нагар. Для її реалізації вам знадобляться:

3 ст. л. лимонної кислоти

1 л води

Розчиніть лимонну кислоту у воді. Потім занурте в розчин решітку витяжки і залиште на кілька годин. Після цього протріть решітку жорсткою неметалевою щіткою.

Чистка за допомогою спеціалізованих засобів

На ринку представлено безліч спеціалізованих засобів для очищення витяжок. Ці засоби є ефективними і зручними у використанні. Для їхнього застосування вам потрібно лише нанести засіб на решітку витяжки і залишити на деякий час, а потім промити водою.

Нагадаємо, ми вже писали, як чистити витяжку.

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