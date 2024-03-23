Не містить глютену та чудово підходить людям на дієті: чому варто включити в свій раціон амарантову крупу

З давніх часів, ще з епохи Київської Русі, на українських землях росла дивовижна рослина, відома під різними назвами: щириця, лисячий хвіст, оксамитник, півнячий хвіст. Її суцвіття, що виблискують на сонці пурпуровим, бордовим або помаранчевим кольором, не могли не привертати увагу.

Насіння амаранту, схоже на білий мак або мініатюрну кіноа, ботаніки відносять до псевдозлаків. Крихітні зернята, заховані в насіннєвих коробочках, таять в собі величезну силу та поживну цінність. Про це пише ТСН.

Історія окультурення амаранту сягає глибини тисячоліть. За свідченнями археологів, індіанці вирощували та вживали його в їжу ще понад 8000 років тому, нарівні з пшеницею та рисом.

Не маючи сучасних лабораторій, корінні народи Америки інтуїтивно відчули цінність амаранту. Його поживні властивості не поступалися картоплі, кукурудзі та навіть м'ясу. Інки, ацтеки та майя обожнювали цю крупу, вважаючи її їжею богів.

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Чим же корисна амарантова крупа?

Без глютену: на відміну від вівсяної або пшеничної, амарантова крупа не містить глютену, що робить її безпечною для людей з його непереносимістю.

на відміну від вівсяної або пшеничної, амарантова крупа не містить глютену, що робить її безпечною для людей з його непереносимістю. Протеїнова бомба: амарант багатий на легкозасвоюваний рослинний білок, який містить всі незамінні амінокислоти. За своїм складом він наближається до тваринного білка.

Джерело корисних жирів: амарантова крупа містить комплекс важливих жирних кислот (ліноленова, лінолева, пальмітинова, олеїнова, стеаринова), загальна кількість яких сягає 77%.

амарантова крупа містить комплекс важливих жирних кислот (ліноленова, лінолева, пальмітинова, олеїнова, стеаринова), загальна кількість яких сягає 77%. Багата антиоксидантами: амарант - джерело фенольних кислот (пара-гідроксибензойної, галової, ванілінової), які борються з вільними радикалами, захищаючи від хвороб серця, старіння та раку.

амарант - джерело фенольних кислот (пара-гідроксибензойної, галової, ванілінової), які борються з вільними радикалами, захищаючи від хвороб серця, старіння та раку. Містить цінні мікроелементи: амарантове насіння багате на магній, марганець, мідь, селен, залізо і фосфор.

Сприяє схудненню: завдяки високому вмісту білка та клітковини амарант допомагає боротися з зайвою вагою, знижуючи апетит і забезпечуючи відчуття ситості.

завдяки високому вмісту білка та клітковини амарант допомагає боротися з зайвою вагою, знижуючи апетит і забезпечуючи відчуття ситості. Знижує рівень холестерину: дослідження показали, що амарантова крупа здатна знижувати рівень "поганого" холестерину, збільшуючи водночас кількість "хорошого".

Амарант - це не просто крупа, це справжня скарбниця для нашого здоров'я. Включивши її до свого раціону, ви зробите крок на шляху до краси, довголіття та гармонії.

Нагадаємо, ми вже писали, які білкові продукти допоможуть схуднути.

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