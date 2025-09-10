Може викликати серйозні проблеми із травленням: чому ветеринари не радять давати молоко котам

Образ кота з мискою молока знайомий нам з дитинства завдяки фільмам і мультфільмам, проте зоологи наголошують: такий стереотип не зовсім відповідає дійсності.Для новонароджених кошенят найкращим є молоко матері, адже воно містить усі необхідні поживні речовини. Якщо ж малюк залишився без кішки-мами, коров’яче молоко категорично не підходить — його склад не відповідає потребам організму.

У такому випадку ветеринари рекомендують спеціальні суміші, розроблені саме для кошенят. Коли ж тварина вже відлучена від матері, невелику кількість молока можна дати лише для перевірки реакції, і лише як додатковий продукт, а не основу раціону. Про це пише AnimalWised.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

У дорослому віці більшість котів втрачає здатність перетравлювати лактозу через брак ферменту лактази. Це призводить до непереносимості, що проявляється нудотою, діареєю, здуттям чи газоутворенням. Якщо ж тварина все ще добре засвоює молоко, давати його варто вкрай обережно й тільки в невеликих кількостях, оскільки надлишок може викликати проблеми з нирками.

Фахівці радять надавати перевагу знежиреному чи безлактозному молоку, а також натуральному йогурту без цукру, який завдяки пробіотикам позитивно впливає на травлення. Натомість мигдальне молоко може викликати розлади, а соєве при частому вживанні шкодить печінці та щитоподібній залозі, до того ж містить небезпечні для котів добавки.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!