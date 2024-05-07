Може викликати діабет та ожиріння: дієтолог назвав найшкідливішу кашу

Дієтологи попереджають про небезпеку вживання однієї з найпопулярніших страв, яка, здавалося б, пов'язана з дитинством - манної каші. Цей продукт, який часто включають у дієти дітей, може призвести до різких стрибків цукру в крові, а також стати причиною розвитку ожиріння та діабету.

Дієтологиня Наталія Самойленко підкреслює, що манна каша, попри свою популярність, має низьку поживну цінність та високий вміст цукру та крохмалю. У порівнянні з іншими крупами, такими як гречка, рис або овес, манка містить мінімальну кількість корисних речовин та високу концентрацію крохмалю.

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Крім того, манна каша містить мало білка, замість якого переважає глютен, що може викликати алергічні реакції та ускладнювати засвоєння корисних речовин організмом.

Особливо тривожно, що манка є побічним продуктом виробництва пшеничного борошна, тобто вона не має повноцінного складу, а містить лише 2% дрібних частинок зерна.

Для оцінки впливу на рівень цукру в крові розроблений глікемічний індекс (ГІ), який у манної каші перевищує 80%. Це свідчить про високий ризик розвитку ожиріння та діабету при її надмірному споживанні.

Спеціалісти радять звертати увагу на харчування та віддавати перевагу менш шкідливим альтернативам, таким як необроблені сорти рису, щоб зберегти здоров'я та запобігти виникненню проблем зі здоров'ям.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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