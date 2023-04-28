Чому не можна кожен день їсти вівсянку - дієтологи

Ми звикли їсти вівсяну кашу щоранку. Але деяким людям краще утриматись від регулярного вживання вівсянки.

Про це повідомила відома американська дієтологиня Роксана Есан (Roxana Ehsani). Як заявляє Роксана, вівсяна каша може нашкодити людям із захворюваннями шлунково – кишкового тракту, зокрема із синдромом роздратованого кишківника.

Харчова цінність і хімічний склад вівсянки

У вівсянці міститься 59 г простих вуглеводів. Калорійність на 100 грам - 230 ккал.

Овес містить багато вітамінів і мінералів, які благотворно впливають на стан нервової системи, шкіри, волосся і нормалізації метаболізму.

Відео дня

Користь вівсянки

– стимулює травні процеси та відновлює мікрофлору кишківника;

– має високий вміст антиоксидантів;

– знижує рівень холестерину та зменшує вірогідність утворення тромбів;

– підвищує імунітет;

–нормалізує обмін речовин;

– захищає від стресу;

– виводить токсини і шлаки;

Шкідливість вівсянки

Вівсянка калорійна, тому може спричинити наббір ваги. Щоб цього уникнути їжте кашу не частіше трьох разів на тиждень. Вівсянка не дає засвоюватись кальцію. Тому чергуйте її прийом з іншими кашами. Містить глютен, тому може викликати алергію та проблеми з травленням. Вівсянка швидкого приготування підвищує рівень цукру. Хворим на діабет її їсти не можна.

Через те, що у вівсянці є багато рослинних волокон, вони можуть викликати метеоризм. Людям із захворюваннями ШКТ краще вживати білий рис, манку чи кукурудзяну крупу.

Читайте також: Як правильно зберігати крупи.

Здоровим людям також не варто регулярно їсти вівсянку, особливо зварену на цільному молоці. Така каша буде дуже калорійною та важкою для шлунка. А на вівсяні каші швидкого приготування краще взагалі не звертати увагу: вони містять багато цукру та різноманітні консерванти і добавки. Найраще готувати просту вівсяну крупу на знежиреному чи рослинному молоці та додавати до страви свіжі фрукти, ягоди та горіхи.

Нагадаємо,ми вже писали, як правильно готувати каші, щоб вони зберігали корисні якості.\

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!