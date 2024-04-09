Які каші не можна вживати при цукровому діабеті: поради дієтологів

Цукровий діабет – це хронічне захворювання, яке потребує постійного контролю за рівнем цукру в крові. Правильне харчування відіграє ключову роль у цьому процесі, а одним із його основних елементів є каші.

Хоча каші з цільного зерна можуть бути корисною частиною дієти при цукровому діабеті, деякі з них можуть негативно впливати на рівень цукру в крові, пише onclinic.ua.

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Ось три каші, яких слід уникати при цукровому діабеті:

1. Білий рис:

Має високий глікемічний індекс (ГІ), що призводить до різкого підвищення цукру в крові.

Містить мало клітковини, яка уповільнює всмоктування цукру.

Не рекомендується для людей з цукровим діабетом.

2. Пшоно:

Містить багато вуглеводів, які можуть призвести до підвищення цукру в крові.

Не рекомендується для людей з цукровим діабетом 2 типу.

3. Манка:

Має дуже високий ГІ, що призводить до різкого стрибка цукру в крові.

Містить мало поживних речовин.

Не рекомендується для людей з цукровим діабетом.

Крім цих трьох каш, слід також уникати:

Каші швидкого приготування: містять багато цукру та штучних добавок.

Каші з додаванням цукру, меду або варення: значно підвищують калорійність та рівень цукру в крові.

Важливо:

Дієта при цукровому діабеті – це не тимчасова міра, а спосіб життя.

Слідкуйте за своїм самопочуттям, регулярно здавайте аналізи та консультуйтеся з вашим лікуючим ендокринологом.

P.S.

Існують й інші каші, які не рекомендуються при цукровому діабеті.

Зверніться до вашого лікаря або дієтолога, щоб отримати персоналізовані рекомендації щодо харчування.

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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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