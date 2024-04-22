Найкращі вживані універсали на ринку України: рейтинг від експертів

На українському вторинному авторинку універсали займають четверте місце за популярністю, їх частка становить 13,6% від усіх автомобілів. Вони поступаються лише хетчбекам, кросоверам та седанам.

Протягом першого кварталу 2024 року було продано 43,5 тисячі легкових автомобілів з кузовом типу "універсал". Журналісти порталу AUTO.RIA.com склали рейтинг з 15 найпопулярніших з них. Про це пише mmr.

Топ-15 універсалів з пробігом в Україні:

1. Volkswagen Passat

Популярний рік випуску – 2011; Середня ціна такого авто – $10 300

2. Skoda Octavia

Популярний рік випуску – 2011; Середня ціна такого авто – $8300

3. Renault Megane

Популярний рік випуску – 2012; Середня ціна такого авто – $8200

4. Volkswagen Golf

Популярний рік випуску – 2015; Середня ціна такого авто – $12 700

5. Opel Astra

Популярний рік випуску – 2008; Середня ціна такого авто – $5500

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6. Ford Focus

Популярний рік випуску – 2010; Середня ціна такого авто – $6200

7. Skoda Fabia

Популярний рік випуску – 2008; Середня ціна такого авто – $5200

8. Audi A6

Популярний рік випуску – 2002; Середня ціна такого авто – $5000

9. Audi A4

Популярний рік випуску – 2005; Середня ціна такого авто – $6900

10. Renault/Dacia Logan

Популярний рік випуску – 2009; Середня ціна такого авто – $5200

11. Volvo V50

Популярний рік випуску – 2011; Середня ціна такого авто – $8300

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12. ВАЗ 2111

Популярний рік випуску – 2007; Середня ціна такого авто – $2300

13. BMW 3 Series

Популярний рік випуску – 2002; Середня ціна такого авто – $5400

14. Toyota Avensis

Популярний рік випуску – 2006; Середня ціна такого авто – $6500

15. KIA Ceed

Популярний рік випуску – 2008; Середня ціна такого авто – $5800

Нагадаємо, у перші три місяці 2024 року, на автомобільному ринку України була зафіксована реєстрація 9,9 тисячі вживаних автомобілів, які були виготовлені у США. Інтерес до американських авто з пробігом зріс на 90% порівняно з попередніми періодами. Команда UAportal розповіла про найпопулярніші моделі.

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