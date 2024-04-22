Найкращі вживані універсали на ринку України: рейтинг від експертів
На українському вторинному авторинку універсали займають четверте місце за популярністю, їх частка становить 13,6% від усіх автомобілів. Вони поступаються лише хетчбекам, кросоверам та седанам.
Протягом першого кварталу 2024 року було продано 43,5 тисячі легкових автомобілів з кузовом типу "універсал". Журналісти порталу AUTO.RIA.com склали рейтинг з 15 найпопулярніших з них. Про це пише mmr.
Топ-15 універсалів з пробігом в Україні:
1. Volkswagen Passat
Популярний рік випуску – 2011; Середня ціна такого авто – $10 300
2. Skoda Octavia
Популярний рік випуску – 2011; Середня ціна такого авто – $8300
3. Renault Megane
Популярний рік випуску – 2012; Середня ціна такого авто – $8200
4. Volkswagen Golf
Популярний рік випуску – 2015; Середня ціна такого авто – $12 700
5. Opel Astra
Популярний рік випуску – 2008; Середня ціна такого авто – $5500
Читайте також: Названо топ-10 найпопулярніших моделей нових авто в Україні
6. Ford Focus
Популярний рік випуску – 2010; Середня ціна такого авто – $6200
7. Skoda Fabia
Популярний рік випуску – 2008; Середня ціна такого авто – $5200
8. Audi A6
Популярний рік випуску – 2002; Середня ціна такого авто – $5000
9. Audi A4
Популярний рік випуску – 2005; Середня ціна такого авто – $6900
10. Renault/Dacia Logan
Популярний рік випуску – 2009; Середня ціна такого авто – $5200
11. Volvo V50
Популярний рік випуску – 2011; Середня ціна такого авто – $8300
Читайте також: Названо топ-10 економних машин
12. ВАЗ 2111
Популярний рік випуску – 2007; Середня ціна такого авто – $2300
13. BMW 3 Series
Популярний рік випуску – 2002; Середня ціна такого авто – $5400
14. Toyota Avensis
Популярний рік випуску – 2006; Середня ціна такого авто – $6500
15. KIA Ceed
Популярний рік випуску – 2008; Середня ціна такого авто – $5800
Нагадаємо, у перші три місяці 2024 року, на автомобільному ринку України була зафіксована реєстрація 9,9 тисячі вживаних автомобілів, які були виготовлені у США. Інтерес до американських авто з пробігом зріс на 90% порівняно з попередніми періодами. Команда UAportal розповіла про найпопулярніші моделі.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!