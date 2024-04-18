Які автомобілі беруть найменше палива: топ-10 економних машин

Зростання цін на пальне змушує багатьох водіїв шукати способи зменшити витрати на транспорт. Одним із найефективніших методів є придбання економної автівки. Експерти сайту What Car склали рейтинг 10 найекономніших моделей, які доступні на українському ринку:

Suzuki Celerio 1.0 (4,07 л/100 км)

Цей компактний хетчбек вражає мінімальними витратами палива, проте його потужність двигуна невисока.

Toyota Yaris 1.5 Hybrid (3,92 л/100 км)

Гібридна версія Yaris поєднує економічність з динамічністю та комфортним керуванням.

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid (3,91 л/100 км)

Лідер рейтингу - компактний кросовер Yaris Cross. Його економність забезпечує гібридна силова установка з бензиновим двигуном, що працює як генератор електромотора.

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Suzuki Ignis K12D 1.2 Dualjet Hybrid (3,93 л/100 км)

Ще один компактний кросовер, який вражає низькою витратою палива. Завдяки своїм розмірам та маневруванню він чудово підходить для міських умов.

Skoda Octavia 2.0 TDI 115 (4,0 л/100 км)

Ця модель поєднує в собі потужність та економічність. Вона стане оптимальним вибором для тих, хто часто їздить на великі відстані.

Vauxhall/Opel Astra 1.6 CDTi 110 Ecoflex (4,18 л/100 км)

Дизельна Astra - володарка зразкової економності.

Honda Jazz 1.5 i-MMD Hybrid (4,2 л/100 км)

Гібридна версія Jazz з 1,5-літровим бензиновим двигуном та електромотором - практичний та економний варіант для сімейного авто.

Seat Leon 1.6 TDI 110 Ecomotive (5,0 л/100 км)

Для потужного гібридного двигуна ця витрата палива є досить низькою. До того ж, Leon має приємне керування.

Volkswagen Up! 1.0 S/S 60 (4,2 л/100 км)

Цей хетчбек не лише економний, але й надійний, доступний та має живе керування.

Suzuki Baleno 1.0 (4,2 л/100 км)

Ця модель поєднує в собі економність, практичний дизайн, зручне керування та доступну ціну.

Нагадаємо, ми вже писали про топ 10 найкращих бензинових авто на українському ринку.

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