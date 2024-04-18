Найпопулярніші моделі нових авто в Україні: названо топ-10 легковиків

У березні 2024 року, як і торік, французький автомобіль Renault Duster очолив список найпопулярніших нових легкових автомобілів в Україні. Toyota RAV-4 зайняла друге місце у рейтингу, а KIA Sportage – третє.

Топ-10 нових авто на українському ринку закриває китайська модель електрокара BYD Song Plus. Про це йдеться в огляді "Укравтопрому".

В рейтингу найпопулярніших легковиків, семеро з десяти лідерів продажів були кросоверами, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап. Ці авто склали майже 42% від загального обсягу продажів нових легкових автомобілів у березні.

Читайте також: Названо топ-10 автомобілів, які беруть найменше палива

Список моделей, які мали найбільшу популярність в минулому місяці, представлений наступним чином:

Renault Duster – 920 од;

Toyota RAV-4 – 415 од;

KIA Sportage – 223 од;

Peugeot Landtrek – 216 од;

Volkswagen ID.4 – 207 од;

Hyundai Tucson – 185 од;

Mazda CX5 – 172 од;

Toyota Land Cruiser Prado – 160 од;

Skoda Octavia – 159 од;

BYD Song Plus – 117 од.

Нагадаємо, за перші три місяці 2024 року українці придбали майже 4,2 тисячі легкових авто з Китаю. Це на 75% більше, ніж торік. UAportal розповів, чому китайські авто стають все більш популярними в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!