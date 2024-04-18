Найпопулярніші моделі нових авто в Україні: названо топ-10 легковиків
У березні 2024 року, як і торік, французький автомобіль Renault Duster очолив список найпопулярніших нових легкових автомобілів в Україні. Toyota RAV-4 зайняла друге місце у рейтингу, а KIA Sportage – третє.
Топ-10 нових авто на українському ринку закриває китайська модель електрокара BYD Song Plus. Про це йдеться в огляді "Укравтопрому".
В рейтингу найпопулярніших легковиків, семеро з десяти лідерів продажів були кросоверами, один позашляховик, один ліфтбек та один пікап. Ці авто склали майже 42% від загального обсягу продажів нових легкових автомобілів у березні.
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Список моделей, які мали найбільшу популярність в минулому місяці, представлений наступним чином:
- Renault Duster – 920 од;
- Toyota RAV-4 – 415 од;
- KIA Sportage – 223 од;
- Peugeot Landtrek – 216 од;
- Volkswagen ID.4 – 207 од;
- Hyundai Tucson – 185 од;
- Mazda CX5 – 172 од;
- Toyota Land Cruiser Prado – 160 од;
- Skoda Octavia – 159 од;
- BYD Song Plus – 117 од.
Нагадаємо, за перші три місяці 2024 року українці придбали майже 4,2 тисячі легкових авто з Китаю. Це на 75% більше, ніж торік. UAportal розповів, чому китайські авто стають все більш популярними в Україні.
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