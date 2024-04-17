В Україні різко виріс попит на китайські авто: рейтинг найкращих легковиків
За перші три місяці 2024 року українці придбали майже 4,2 тисячі легкових авто з Китаю! Це на 75% більше, ніж торік. Чому китайські авто стають все більш популярними в Україні?
Не дивно, що все більше українців обирають китайські авто, пише biz.nv.ua. Як правило, вони дешевші, ніж авто інших марок. Китайські авто останнім часом значно покращили свою якість.
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Ось декілька цікавих фактів:
- 85% привезених з Китаю авто - це електромобілі.
- Найпопулярніші нові моделі: Volkswagen iD.4, Honda eNS1, BYD Song Plus, Nissan Ariya та Geely Atlas Pro.
- Серед вживаних лідирують Volkswagen iD.4, Nissan Ariya, Honda eNS1, Toyota bZ4X та Volkswagen ID.6.
Чому китайські авто стають все більш популярними в Україні?
В Україні зростає популярність електромобілів, а китайські автопромисловці пропонують широкий вибір доступних моделей.
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