ukr
русский
Авто

В Україні різко виріс попит на китайські авто: рейтинг найкращих легковиків

Ігор Романько

Найкращі китайські автомобілі

За перші три місяці 2024 року українці придбали майже 4,2 тисячі легкових авто з Китаю! Це на 75% більше, ніж торік. Чому китайські авто стають все більш популярними в Україні?

Не дивно, що все більше українців обирають китайські авто, пише biz.nv.ua. Як правило, вони дешевші, ніж авто інших марок. Китайські авто останнім часом значно покращили свою якість.

Читайте також: 10 найкращих бензинових авто на українському ринку

Ось декілька цікавих фактів:

  • 85% привезених з Китаю авто - це електромобілі.
  • Найпопулярніші нові моделі: Volkswagen iD.4, Honda eNS1, BYD Song Plus, Nissan Ariya та Geely Atlas Pro.
  • Серед вживаних лідирують Volkswagen iD.4, Nissan Ariya, Honda eNS1, Toyota bZ4X та Volkswagen ID.6.

Чому китайські авто стають все більш популярними в Україні?

В Україні зростає популярність електромобілів, а китайські автопромисловці пропонують широкий вибір доступних моделей.

Пропонуємо дізнатися, як тримання ключів від авто в холодильнику вбереже ваш транспорт від викрадачів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

АвтоАвтомобілі