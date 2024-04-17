В Україні різко виріс попит на китайські авто: рейтинг найкращих легковиків

За перші три місяці 2024 року українці придбали майже 4,2 тисячі легкових авто з Китаю! Це на 75% більше, ніж торік. Чому китайські авто стають все більш популярними в Україні?

Не дивно, що все більше українців обирають китайські авто, пише biz.nv.ua. Як правило, вони дешевші, ніж авто інших марок. Китайські авто останнім часом значно покращили свою якість.

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Ось декілька цікавих фактів:

85% привезених з Китаю авто - це електромобілі.

Найпопулярніші нові моделі: Volkswagen iD.4, Honda eNS1, BYD Song Plus, Nissan Ariya та Geely Atlas Pro.

Серед вживаних лідирують Volkswagen iD.4, Nissan Ariya, Honda eNS1, Toyota bZ4X та Volkswagen ID.6.

Чому китайські авто стають все більш популярними в Україні?

В Україні зростає популярність електромобілів, а китайські автопромисловці пропонують широкий вибір доступних моделей.

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