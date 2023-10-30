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Космічна станція показала знімки "кривавих озер" на Землі (фото)

Билім Олена

Космічна станція показала знімки 'кривавих озер' на Землі (фото)

Астронавти на борту Міжнародної космічної станції (МКС) зняли фотографії Землі з космосу, на яких видно водойми червоного кольору. Вони стали такими через велику кількість водоростей і бактерій, які ховаються у воді.

Одна фотографія, опублікована в Обсерваторії Землі НАСА, показує Лагуну Колорада, також відому як Червона Лагуна в Болівійських Андах. Ця лагуна відома тим, що вона яскраво-червона на вигляд, і, згідно з місцевим фольклором, озеро не повне води, а скоріше "крові богів", пише newsweek.

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Інше зображення, зроблене астронавтами, показує дельту річки Бецібока на Мадагаскарі, де вода тече червоно-коричневого кольору.

Червонуваті відтінки характерні для надсолоних середовищ, де водойми зазвичай більш солоні, ніж звичайна морська вода. У цих озерах червоних водоростей та інших мікроорганізмів настільки багато, що вони яскраво забарвлюють воду.

Водорості в Лагуні Колорадо є життєво важливим джерелом їжі для фламінго, які приходять у воду, щоб годуватися. У дельті річки Бецібока морські трави в естуарії забезпечують їжею зелених черепах і морських корів, які знаходяться під загрозою зникнення.

Надмірна кількість водоростей у воді може бути шкідливою. Червоний приплив, наприклад, є типом цвітіння водоростей, яке швидко росте і може забарвлювати воду в яскраво-червоний колір. Високі концентрації цієї водорості можуть бути токсичними для морського життя. Тепліші води під впливом кліматичних змін можуть спричинити велику кількість червоних припливів в озерах і річках. 

Нагадаємо, дві гігантські планети зіткнулися і випарувалися у зоряній системі. Після їхньої смерті в космосі помітили "пончик".

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