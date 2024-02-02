Як прати зимові куртки, щоб не збивався пух та не було розводів на тканині

Узимку пуховик стає незамінним одягом. Але рано чи пізно його потрібно чистити й прати.

Як випрати пуховик, щоб пух не збився, а на тканині не залишилося розводів від прального засобу, повідомили експерти видання clutter.com.

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Як правильно прати пуховик

Зазначається, що найперше необхідно переглянути інструкції на етикетці з доглядуза одягом. Там міститься вся необхідна інформація, наприклад, чи можна прати ваш пуховик в пральній машині, який цикл прання та температура води, спеціальні вказівки щодо конкретних миючих засобів і як правильно його сушити.

Якщо ваш верхній одяг підходить для машинного прання, попередньо обробіть плями мийним засобом чи плямовивідником. Спробуйте потерти плями, перш ніж кинути пуховик в пральну машину.

Застібніть усі ґудзики та блискавки. Перевірте кишені, все зайве витягніть. Металеві зубці на блискавках можуть пошкодити інший одяг у пральній машині. Це також допомагає вашому пуховику зберігати форму, коли він перекидається в машині.

Перед пранням додайте у барабан машинки тенісні м'ячики.

Якщо ваша куртка має наповнювач із синтетичного поліестеру, додайте в машину відповідну кількість делікатного прального засобу. Якщо у вас пуховик, використовуйте спеціальний мийний засіб для пуху чи спеціальний пральний порошок.

Якщо ваша куртка маленька, покладіть поруч із нею один чи два чистих рушники, щоб барабан пральної машини не трясло.

Виберіть на пральній машині програму для делікатного чи вовняного одягу та виперіть у холодній воді. Сильне перемішування або віджим може пошкодити наповнювач куртки, а гаряча вода може зіпсувати зовнішній матеріал. Якщо ваша машина має опцію додаткового полоскання в кінці циклу прання, виберіть її. Це гарантує відсутність залишків мила чи миючого засобу в куртці та на ній.

Як сушити пуховик

Вийміть куртку з пральної машини та струсніть. Повісьте куртку на плечики й вивісіть на повітря. Перевіряйте свою куртку кожні кілька годин і розгладжуйте будь-які грудки в наповнювачі, які утворюються під час висихання. Коли куртка повністю висохне, її можна одягати. Не піддавайте куртку перегріву, оскільки це може розплавити матеріал.

Як розпушити пухову куртку після прання

Якщо ваша пухова куртка втратила частину пуху після прання та сушіння на повітрі, помістіть її в сушильну машину в режимі сушіння на повітрі (без тепла) на п’ять хвилин разом із тенісними м’ячами. Вони зворушать наповнювач вашої куртки та відновлять її пухнастість.

Спробуйте скористатися феном у режимі "без тепла". Повітря розворушить пух й розгладить його всередині.

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