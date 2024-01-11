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Дизайнер розкрив секрет, як правильно вибрати ідеальний пуховик (фото)

Билім Олена

Дизайнер розкрив секрет, як правильно вибрати ідеальний пуховик (фото)

Зима - це час, коли хочеться тепло одягатися і не турбуватися про холод. Одним з найважливіших елементів зимового гардероба є пуховик. Він повинен бути теплим, зручним і стильним.

При виборі зимового пуховика слід враховувати кілька факторів, зокрема, верхній одяг повинен бути наповнений якісним пухом або синтетичним утеплювачем.

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Також пуховик повинен бути зручним і не заважати вам рухатися. Він повинен добре сидіти по фігурі й не бути занадто об'ємним. Жіночий пуховик повинен бути стильним і відповідати вашому смаку. Український дизайнер Андре Тан дав поради, який пуховик обрати на сезон зима-весна 2024.

За словами модельєра, "сучасний пуховик має бути довгим, оскільки в моді спідниці міді та навіть максі, а пуховик повинен усе це закрити. Ні, спідниця може стирчати з-під пуховика, але більш елегантно, коли вона виступає максимум на 5 см".

Він порадив при виборі верхнього одягу не зважати на блискучі та тонкі тканини, "які збираються в дрібні складки".

Дизайнер розкрив секрет, як правильно вибрати ідеальний пуховик (фото)

"Виглядає дешево та не сучасно. Віддаємо перевагу щільним та якісним тканинам", – додав він.

Дизайнер розкрив секрет, як правильно вибрати ідеальний пуховик (фото)
Дизайнер розкрив секрет, як правильно вибрати ідеальний пуховик (фото)

Андре Тан поралив також придивитися до пуховиків, що не мають видимих застібок, ґудзиків, та блискавок.

Дизайнер розкрив секрет, як правильно вибрати ідеальний пуховик (фото)
Дизайнер розкрив секрет, як правильно вибрати ідеальний пуховик (фото)

"Забули про пуховики з поясом-застібкою. Пояс може виглядати стильно та вдало підкреслювати фігуру, але тільки якщо це передбачає сама куртка (вона повинна бути об’ємною) та пояс тільки вільний", – резюмував модний дизайнер.

Раніше український дизайнер Андре Тан розповів, на який одяг варто звернути увагу у новому сезоні 2024.

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