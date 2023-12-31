Трендові кольори 2024: Андре Тан розповів, якому одягу надати перевагу (відео)

Інститут кольору Pantone визначився з трендовими кольорами 2024 році. Тоді як відомий український дизайнер Андре Тан розповів, на який одяг варто звернути увагу.

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Про це він повідомив у своєму Instagram. Андре Тан зазначив, що Pantone визначив модні кольори на основі показів у Нью-Йорку.

"Навесні, як завжди, нам показують багато кольору, на відміну від насичених теплих кольорів осінньо-зимового сезону. Осінню 2023 року нам показували багато чорного, тому весна 2024 року, на контрасті, яскрава та жвава, багато чистого, відкритого кольору", – сказав Андре Тан.

Тому у 2024 році дизайнер радить звернуть увагу на одяг наступних кольорів:

roibos tea – червоно-коричневий;

desert flower (квітка пустелі) – ніжний лосось;

watercress – кресс-салат;

marlin – теплий синій колір тропічного океану;

chambray blue (синій шамбре) – блакитний зі слідом сірого;

mushroom – класичний благородний відтінок, нейтральний і теплий;

orangeade – ніжно-червоно-помаранчевий;

mint – м’ята;

lemon drop – лимонний льодяник.

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Андре Тан наголосив, що йому подобається палітра трендових кольорів 2024 року. Крім цього, він зауважив, що всі кольори чудово поєднуються між собою.

Нагадаємо, український дизайнер Андре Тан назвав моделі одягу, які варто купувати, якщо ви хочете носити їх довго та бути стильними. Ці речі залишаться актуальними тривалий час.

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