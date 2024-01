Як визначити, що пляшка вина зіпсувалася

Фраза "старіти як вино" набуває іншого значення, коли йдеться про пляшку, яку відкоркували. Вино в герметичній посудині може старіти (і покращуватися) протягом десятиліть, але напій починає втрачати свою привабливість після впливу повітря.

Пляшка вина має найкращий смак одразу після відкоркування, але якщо допити її за один присід неможливо, є простий спосіб визначити, чи вона зіпсувалася. Про це пише Eat This, Not That.

Експерти кажуть, що кисень є ворогом гарного вина. Окислення кардинально змінить смаковий профіль напою. За хвилинною шкалою ця зміна може бути позитивною (це те, що мають на увазі сомельє, коли говорять про "дайте вашому вину подихати"), але все, що довше ночі, матиме негативні наслідки.

Старе відкорковане вино не виграє жодного дегустаційного конкурсу, але не зашкодить. Це ідеальний варіант, якщо ви шукаєте щось випити вдома, особливо якщо ви охолодили пляшку, що сповільнює процес окислення.

Більшість червоних і білих вин витримують у холодильнику від двох до п’яти днів, перш ніж почнуть псуватися. "Погано" в цьому випадку означає, що молекули кисню фактично перетворили вино на оцет. Його небезпечно пити.

Найпростіший спосіб визначити, чи досягло ваше вино цієї стадії, – скористатися відчуттями. Якщо воно пахне або має смак оцту, швидше за все, точку неповернення вже пройдено. Коричневий відтінок і бульбашки в неігристому вині також можуть бути ознаками псування. Як тільки ви помітите ці ознаки, настав час вилити пляшку в каналізацію і відкоркувати нову.

Червоне та біле вино має більший термін служби після закупорювання, ніж ігристе, яке швидко починає втрачати свою шипучість, щойно його розливають.

