Ці 5 найкращих трендів взуття варто носити прямо зараз: стилісти рекомендують (фото)

Весна вже ступила на поріг, а це значить, що пора оновити свій гардероб, включаючи й взуття. Стилісти та модельєри на Тижнях моди представили свої бачення трендів на весну-літо 2024 року.

Які ж моделі взуття будуть найактуальнішими цієї весни, розбиралося видання ellemagazine.

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1. Функціональність та комфорт

Забудьте про каблуки-хмарочоси! Цього сезону в моді практичне та зручне взуття. Вибирайте ортопедичні ботильйони, масивні кросівки або навіть домашні капці – все це буде актуально.

Не забудьте про масивні шкарпетки, які можна поєднувати з танкетками, лоферами або босоніжками.

2. Плоска підошва

На зміну масивним платформам прийшли елегантні й лаконічні моделі на плоскому ходу. Лофери, об'ємні босоніжки або уггі – вибір за вами!

3. Текстури та декор

Взуття цієї весни має бути не лише зручним, але й стильним. Зверніть увагу на моделі з блискітками, дерев'яними намистинами, бантами, рюшами та іншими декоративними елементами. М'які босоніжки на підборах з бантом – must-have цієї весни.

4. Шльопанці

Зручність та комфорт – ось головні девізи весни 2024 року. Не забудьте про шльопанці: напівсандалі, в'єтнамки або крокси – все це буде актуально.

5. Аксесуари для взуття

Взуття – це не лише про комфорт, але й про стиль. Доповніть свої туфлі або босоніжки стильними аксесуарами: тканинними бантами, брошками або навіть ланцюжками.

Обираючи взуття на весну 2024 року, не бійтеся експериментувати. Змішуйте стилі, поєднуйте різні текстури та декор. Нехай ваше взуття підкреслить вашу індивідуальність та гарний настрій.

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