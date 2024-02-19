Вітаємо весну: 4 трендові моделі жіночих туфель

Модні туфлі роблять образ завершеним. У списку трендів 2024 року класичне та незвичайне взуття на підборах та плоскому ходу.

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Бренди Gucci та Simone Rocha показали актуальні моделі жіночих туфель. Цієї весни зручність та простота будуть у моді. Про це пише Радіотрек.

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Балетки

Цього сезону балетки можуть бути у виконанні з сітчастого матеріалу, блискучі, прикрашені стразами або металізовані. Також у тренді моделі з витонченими ремінцями, виконані з атласу або з акцентним носком.

Лофери

Це взуття, яке було надзвичайно популярним минулого року, і цього сезону воно залишається в тренді. У моді найрізноманітніші моделі лоферів, від класичних чорних до тих, що мають ланцюги або платформу. Особливим трендом весни-2024 стали червоні лофери.

Мері Джейн

Це модне взуття не втрачає своєї популярності серед streetstyle-модниць. Воно легко поєднується з будь-яким стилем одягу і представлене у різних варіаціях: на підборах, на платформі або на низькій підошві.

Мюлі

На цілковито теплу весну актуальними стануть мюлі - взуття з відкритою п'ятою, без застібок і ремінців, яке тримається на нозі за рахунок верху. Особливо популярними стануть моделі на мікропідборах та на стійких каблуках.

Нагадаємо, ми вже називали головні тренди весни – 2024.

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