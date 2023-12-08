Які сумки будуть в моді у 2024 році: стилісти назвали 6 трендових моделей

У 2024 році в тренді буде мінімалізм, дорожні сумки в новій варіації та не лише. Кожна знайде собі аксесуар до душі.

Про це пише Радіотрек.

Мінімалістична

В новому сезоні мінімалістичні, компактні сумки у стилі "тиха розкіш" стають головним трендом.

Плетена

Оберіть яскравий відтінок для плетеної сумки. Це стане яскравим акцентом у вашому гардеробі.

Металік

Сумка у відтінку металік обіцяє бути однією з найпопулярніших у 2024 році. Вона виглядає сучасно та грайливо, ідеальна для побачень та не тільки.

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М'яка стьобана

М'які стьобані сумки залишаються в тренді і залишаються вигідним вибором для інвестицій.

Тоут

Сумка-тоут не втрачає своєї популярності четвертий рік поспіль. Це велика сумка зазвичай з двома ручками для перенесення багатої кількості речей. Вона може бути структурованою з чіткими лініями або невимушеною та розслабленою.

Дорожня сумка

Дорожні сумки тепер стали не лише практичним аксесуаром, але і щоденним елементом моди. Цьому тренду слідують зірки, обираючи сміливі та ультрасучасні моделі в різних варіаціях – від класичних кольорів до яскравих з принтом.

Нагадаємо, ми вже писали, як створити дорогий образ та не витратити купу грошей.

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