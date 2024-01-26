Стилісти показали взуття, яке буде актуальним навесні 2024 року (фото)

Весна 2024 року принесе свіжу хвилю захоплюючих тенденцій моди та взуття. Прощаючись із зимовими холодними днями, ми вітаємо яскравість і креативність взуття наступного сезону.

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Від максималістичних прикрас до класичних лоферів – короткий огляд трендів взуття, які будуть модними навесні 2024 року, показало видання NewsBytesApp.

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Максималістичний орнамент

Будьте готові придбати пару сміливих і екстравагантних речей. Весняна мода 2024 року — це максималістичні прикраси, де взуття постає у вибуху кольорів і текстур. Від пір'я до інших розкішних прикрас, ці туфлі створені для того, щоб зробити яскраве враження. Якщо ви досить сміливі, щоб похизуватися ними, ви, безсумнівно, привернете увагу натовпу.

Металеві відтінки

Тренд металік продовжить світити навесні 2024 року. Він не обмежується лише одягом та аксесуарами; ваше взуття також може приєднатися до вечірки. Незалежно від того, чи то металеві лодочки для нотки елегантності, чи металеві балетки для повсякденного, але вражаючого образу, ці мерехтливі туфлі додадуть нотку гламуру вашому ансамблю.

Класичні лофери

Для тих, хто схиляється до більш витонченого та позачасового образу, класичні лофери повертаються. Ці зручні туфлі, що підходять до всього, можуть миттєво покращити ваш образ, навіть якщо комбінації прості, як-от джинси та футболка або штани та сорочка. Завдяки своєму стильному шарму та універсальності вони є обов'язковим атрибутом модного гардероба навесні 2024 року.

Босоніжки на пласкій підошві

Попрощайтеся з традиційними босоніжками на платформі, оскільки взуття на плоскій формі займає центр уваги весняної моди 2024. На відміну від своїх аналогів на високій підошві, плоскі кросівки пропонують зручну альтернативу підборам.

Неонова техніка

Яскраве та сміливе – це мантра трендів взуття майбутньої весни. Неонові кольори, особливо в кросівках, привертають увагу. Таке взуття обов'язково має поєднуватися з вашим одягом. Стилісти радять тримати решту вашого ансамблю нейтральним, щоб ваші яскраві туфлі займали центральне місце. Раніше стилісти розкрили, які сумки будуть в моді у 2024 році.

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