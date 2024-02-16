Ці продукти ніколи не можна їсти натще: можуть викликати проблеми зі шлунком

Багато людей обирають швидкий перекус на ходу, щоб розпочати свій день, не замислюючись про те, які продукти потрапляють до їхнього організму. Легкий шлях, на жаль, може призвести до проблем зі здоров'ям.

Фахівці назвали 5 продуктів, які не рекомендується їсти натще, оскільки вони можуть призвести до проблем зі здоров'ям.

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До таких продуктів можна віднести цитрусові: кислоти, що містяться в них, можуть стимулювати вироблення шлункової кислоти, що може призвести до проблем зі шлунком, таких як виразка або гастрит.

Печія та уповільнення обміну речовин також є можливими наслідками вживання цитрусових натщесерце.

Гуава та апельсини - це фрукти з високим вмістом лимонної кислоти, яких слід уникати.

Йогурт – оскільки шлунок вже містить шлункову кислоту, яка допомагає розщеплювати їжу, молочна кислота з йогурту може бути неефективною або призвести до кислотного рефлюксу, якщо її їсти на голодний шлунок.

Кава теж підвищує рівень кислотності в організмі. Пиття кави натще може призвести до розладу травлення та печії протягом дня. Краще їсти щось перед вживанням кави.

Гострі страви збільшують вироблення шлункової кислоти, що може призвести до проблем з травленням. Капсаїцин, що міститься в гострому перці, може дратувати шлунок.

Банани підвищують рівень магнію в крові, що може негативно впливати на серце. Містять 25% цукру, що може призвести до різкого викиду енергії, а потім до виснаження. Також вони можуть викликати проблеми з кишечником.

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