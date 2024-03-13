Ці джинси незамінні для модниць навесні 2024: поради стилістів та фото

Весна - це час оновлення, і в цьому сезоні тренди у світі деніму знову стають центральною темою в гардеробі.

Минулого року перевага віддавалася вільним силуетам, таким як мішкуваті джинси з низькою посадкою та джинсові спідниці. Хоча ці стилі залишаються популярними й у 2024 році, з'явилися нові тренди, які варто врахувати, пише The Fashionista.

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Основні тренди деніму на весну 2024 року:

Джинси бочечки: Силует бочкоподібної ноги стає все більш популярним завдяки своїй універсальності та здатності підкреслити образ.

Темні джинси: Темний денім завжди є класикою, але цього року особливо актуальними є чорний та сірий денім.

Легкі прямі джинси: Прямі джинси з приємними потертостями стають улюбленими серед модних поціновувачів.

Ультрабаггі: Супермішкуватий образ - це новий тренд, який набуває популярності серед модних ентузіастів.

Білі джинси: Білий денім відкриває нові можливості, стаючи популярним взимку. Варто спробувати білі джинси в кремових або вівсяних відтінках.

Джинси з прикрасами: Додайте химерні прикраси до своїх джинсів, щоб надати своєму образу додаткового шарму та індивідуальності.

Джинси Bootcut: Відродіть стиль 70-х років за допомогою темного чорнильного деніму та вузьких кльошів.

Ці тренди допоможуть вам створити модний образ на весняний сезон, додаючи в гардероб нові елементи, які підкреслять ваш стиль та індивідуальність.

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