Ці джинси повинні бути у вашому гардеробі: головні тренди весни 2024 року (фото)

Джинси є основою улюбленого одягу багатьох людей. Вони всі різні за фасоном та кольором. Тож стилісти допомогли розібратися, які джинси будуть актуальними 2024 року.

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Як повідомляє whowhatwear, найпопулярніші джинсові тренди 2024 року – це кілька видів, які починають набирати популярності, що сягне піка вже навесні.

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Джинси Puddle – під такі штани підійдуть як светри, так і блузи. А ширина цих джинсів дозволить приховати зайві кілограми на стегнах. Ці мішкуваті широкі джинси можна носити під будь-яке взуття.

Джинси кольору шампанського – не пройшло й десяти років, як вони знову повернулися у моду. М’які джинси кремового відтінку підходять до будь-якої пори року. Особливо цікавим буде поєднання їх з темним верхом.

Джинси з відворотом – обирайте широкі штани будь-якого кольору. На верх оберіть картату сорочку, чи яскравий топ. Спробуйте також комбінувати світлий верх та темний низ.

Блискучі джинси – такі штани були одним із домінуючих трендів цього сезону, і не дивно, що вони переходять у повсякденний одяг завдяки своїй зручності. Щоправда, жінках за 40 варто стриматися від покупки подібного одягу.

"Металеві джинси з високою посадкою краще одягати під високі підбори", – кажуть експерти.

Джинси кльош – випромінюють французьку привабливість та повертають естетику 70-х. Вони ідеальні у поєднанні зі зручним взуттям. Віддайте перевагу моделям з високою посадкою, щоб зробити фігуру стрункішою. Додайте контрастний верх і одразу станете візуально вищими.

Рвані джинси цієї весни теж будуть у тренді. Щоб отримати найвитонченіший образ, шукайте чисті розриви до коліна, а не "тривожні" по всьому полотну. А ще додайте масивне взуття і ваш ідеальний образ вже готовий.

Сірі джинси – знахідка для весни. Вони вражатимуть з чорними замшевими черевиками, або з яскравими туфлями на підборах.

Раніше стилісти показали взуття, яке буде актуальним навесні 2024.

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