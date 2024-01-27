Стилісти назвали нехитрий трюк, щоб виглядати вище

Неважливо, чи хочете ви виглядати стрункішим у вечірньому вбранні, чи просто відчувати себе більш впевнено на пляжі, є кілька простих способів додати кілька сантиметрів до свого зросту за допомогою одягу.

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Одним із найефективніших способів — вибрати правильний виріз горловини. Деякі вирізи створюють ілюзію висоти, змушуючи вас здаватися вище, ніж ви є насправді, пише NewsBytesApp.

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Ось п’ять тактичних прийомів, які допоможуть вам виглядати вище:

V-подібний виріз. Класичний виріз на всі часи, V-подібний виріз притягує погляд вертикально, створюючи ефект подовження верхньої частини тіла. Цей простий, але потужний виріз горловини не тільки підходить різним типам фігури, але й додає нотку елегантності вашому ансамблю.

Глибоке декольте. Сміливий і ефектний, глибокий виріз займає центральне місце в пошуках ілюзії висоти. Відкриваючи більше тіла в області грудей, він подовжує шию та верхню частину тіла, створюючи візуальне враження додаткових сантиметрів. Глибоке декольте ідеально підходить для вечірнього вбрання чи сміливого денного образу.

Круглий виріз. Глибокі вирізи з U-подібним вигином є універсальним вибором для тих, хто прагне здаватися вищим. Цей виріз тонко зміщує акцент вгору, створюючи ілюзію витягнутої шиї. Незалежно від того, чи це повсякденний день, чи офіційне зібрання, широкі вирізи створюють привабливий силует, який не лише підкреслює ваш стиль, але й додає нотку витонченості вашому загальному образу.

"Виріз капюшона" – характеризується драпірованою тканиною, є витонченим, але ефективним вибором для збільшення росту. М'які складки тканини привертають увагу догори, створюючи візуально подовжену шию. Це декольте творить чудеса як для повсякденного, так і для офіційного одягу, надаючи нотку витонченості та гламуру, водночас створюючи ілюзію висоти вашого ансамблю.

Стилісти радять також створити ілюзію висоти за допомогою таких трюків:

Носіть одяг у вертикальних лініях. Вертикальні лінії допомагають створити ілюзію вищого зросту.

Носіть одяг у світлих кольорах. Світлі кольори допомагають відбивати світло, що створює ілюзію більшої висоти.

Носіть одяг правильної довжини. Одяг, який закінчується на рівні колін або нижче, може візуально зменшити ваш зріст.

За допомогою цих порад ви можете легко додати кілька дюймів до свого зросту та виглядати вищими, ніж є.

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