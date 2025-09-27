Є важливі нюанси: чи можна давати собакам цитрусові

Апельсини та мандарини не становлять небезпеки для собак, а в невеликих кількостях навіть можуть бути корисними. У м’якуші цих фруктів містяться вітамін С, калій, антиоксиданти, фолати та бета-каротин. Вітамін С підтримує імунітет і допомагає боротися зі стресом, калій необхідний для роботи серця й м’язів, а антиоксиданти сприяють здоровому обміну речовин.

Хоча організм собаки здатен виробляти вітамін С самостійно, його додаткове надходження може бути корисним у періоди хвороби або підвищеного навантаження. Про це пише видання Daily Paws.

Втім, цитрусові не варто перетворювати на регулярні ласощі. Високий вміст цукру може призвести до набору ваги та проблем із підшлунковою залозою. Крім того, у деяких собак кислота викликає розлад травлення — блювання чи діарею. Шкірка, насіння та білі перегородки містять речовини, які погано засвоюються і можуть спричинити біль у животі або навіть кишкову непрохідність. Найбільшу небезпеку становлять ефірні олії з цитрусових, які часто додають у косметику та аромаолії, але невелика кількість очищеного м’якуша без шкірки та кісточок цілком безпечна.

Фрукти слід давати як невеликий смаколик: дрібним собакам достатньо одного-двох шматочків кілька разів на тиждень, середнім і великим можна трохи більше. Важливо уважно стежити за реакцією тварини та відмовитися від цитрусів, якщо з’явилися проблеми з травленням.

Крім апельсинів і мандаринів, собакам підходять яблука без кісточок, банани, чорниця, полуниця, кавун без насіння, ананас і манго. Натомість виноград, родзинки, авокадо, цибуля та часник категорично заборонені, адже вони містять токсичні речовини.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

До ветеринара слід звертатися, якщо пес з’їв занадто багато цитрусових або проковтнув шкірку, а також у випадках, коли з’явилися блювання, діарея, млявість чи відмова від їжі. Якщо у тварини є хронічні хвороби, наприклад діабет, панкреатит чи ожиріння, цитрусові краще виключити з раціону.

Апельсини й мандарини можуть урізноманітнити меню собаки, але залишаються лише додатковим смаколиком. Головне правило — помірність, уважність до реакції тварини та консультація з ветеринаром.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!