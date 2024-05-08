Експерти назвали найнадійніші моделі Toyota, що проїжджають понад 800 тис. км

Якісне обслуговування та відповідальне керування автомобілем, в теорії, здатні зберегти будь-який транспортний засіб у хорошому стані аж до завершення його експлуатації. Однак, на ділі, тільки обмежена кількість машин розроблена з урахуванням критеріїв довговічності та може прослужити значно довше своїх конкурентів.

Про це пише Hot Cars. Фахівці порталу склали список з шести найнадійніших автомобілів марки Toyota.

Toyota Prius

Ця модель стала першим широко відомим гібридним транспортним засобом, зарекомендувавши себе як один з найбільш надійних авто, що колись з’являлися на ринку. Власник Prius 2007 року заявив, що його машина пройшла понад 494 тисяч кілометрів і все ще знаходиться у стані, достатньо хорошому для його продажу.

Рекордсменом є модель 2017 року, яка подолала понад 880 тис. км пробігу.

Читайте також: Складено рейтинг найпопулярніших вживаних седанів зі США на ринку України

Toyota Corolla

Сьогодні Toyota Corolla вважається одним з найбільш надійних передньопривідних автомобілів у своєму класі. Згідно з повідомленнями Florida Times-Union та Toyota Connections, модель 2005 року прославилася там, що пройшла понад 971 тис. км.

Toyota Tundra

Рекордний пробіг для Toyota Tundra був зафіксований на рівні понад 1,6 млн км. Цей показник, ймовірно, був ще вищим, але точний облік був припинений. Модель 2007 року була придбана маркетинговим відділом Toyota, і попри декілька ремонтів, вона все ще оснащена своїм оригінальним 4,7-літровим двигуном V8.

Toyota Tacoma

Toyota Tacoma відома своєю вражаючою довговічністю. Її максимальний пробіг досягає 2,5 млн км. Причому половину цієї позначки власник здолав на одному двигунові, а після його заміни на другий пробіг ще стільки ж.

Читайте також: Експерти назвали автомобілі, які лише дорожчають з роками

Toyota 4Runner

Toyota 4Runner славиться як один з найбільш надійних SUV у світі. Хоча рідко який з них зможе пройти мільйон кілометрів через складнощі бездоріжжя, існує відомий екземпляр третього покоління, який досяг позначки 840 тис. км березні 2023 року.

Toyota Camry

Toyota Camry – це символ надійності серед автомобілів марки, особливо коли йдеться про купівлю з пробігом. Наприклад, модель 1999 року відзначилася пробігом у понад 800 тис. км без значних поломок. Секрет її довговічності полягає у частіших дальніх поїздках і меншій кількості коротких поїздок по місту.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найдешевші в обслуговуванні марки автомобілів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!