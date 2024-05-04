Названо найдешевші в обслуговуванні автомобілі: список від експертів

Володіння автомобілем може виявитися витратним задоволенням. Крім пального та страхових внесків, автовласникам часто доводиться платити за технічне обслуговування та ремонт свого транспортного засобу.

Обираючи авто, критично важливо звернути увагу на марку, яка не потребує значних фінансових вкладень на своє утримання. За даними GOBankingRates, існують виробники, що пропонують надійні моделі машин, ремонт яких не вдарить по кишені, у разі несподіваних поломок.

Toyota

Toyota відома як один з найдешевших автомобільних брендів, коли справа доходить до витрат на обслуговування та ремонт. Їхні машини вирізняються довговічністю та надійністю, а в разі потреби у ремонті, власники можуть легко знайти широко розповсюджені та відносно дешеві запчастини на цю марку.

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Nissan

Nissan також пропонує вигідні умови обслуговування та ремонту, стоячи поруч з Toyota за доступністю деталей. Завдяки глобальній мережі постачання, запасні частини Nissan легко знайти та придбати по всьому світі.

Honda

Honda тримає марку з точки зору вартості обслуговування, забезпечуючи власникам автомобілів надійність та економію. З середньою вартістю обслуговування за 10 років у 7827 доларів, Honda займає третє місце серед найдешевших марок автомобілів в обслуговуванні.

Mazda

Mazda також відома своєю дешевизною у плані технічного обслуговування, з середньою ціною в 8035 доларів США за десятирічний період, що виводить її на четверте місце у рейтингу. Ще однією перевагою є те, що шанси на необхідність проведення значних ремонтних робіт протягом перших десяти років складають всього 18%, що є відчутно меншим відсотком порівняно з середнім по галузі.

Mitsubishi

Витрати на утримання автомобіля цієї марки протягом десяти років становлять приблизно 7787 доларів США, що, хоч і на 2000 доларів більше, ніж витрати на Toyota, все ж робить Mitsubishi одним з найбільш доступних варіантів з точки зору вартості ремонту.

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