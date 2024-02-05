Які нові авто найчастіше купують українці: рейтинг 2024
Квітень 2024 року на українському авторинку ознаменувався зростанням на 35% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За даними Укравтопрому, зареєстровано понад 5,7 тисячі нових легкових авто.
Бестселером знову став Renault Duster, з 484 проданими авто протягом квітня. Експерти прогнозують, що український авторинок і надалі зростатиме протягом 2024 року, пише apostrophe.ua.
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Які авто користувалися найбільшим попитом?
- Toyota: лідер ринку з 856 реєстраціями.
- Renault: друге місце з 536 реєстраціями.
- Volkswagen: третє місце з 468 реєстраціями.
- BMW: 405 реєстрацій.
- Skoda: 317 реєстрацій.
Деякі цікаві моменти:
- Порівняно з березнем 2024 року, активність на ринку трохи знизилась на 14%.
- Проте, загалом за перші 4 місяці року українці придбали понад 22 тисячі нових авто.
Зростання авторинку пов'язують з кількома факторами:
- Зменшення дефіциту нових авто.
- Зниження цін на деякі моделі.
- Розширення програм кредитування.
Нагадаємо, раніше експерти назвали японські авто, які краще не купувати.
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