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Авто

Які нові авто найчастіше купують українці: рейтинг 2024

Ігор Романько

Які нові автомобілі найпопулярніші в Україні
Які нові автомобілі найпопулярніші в Україні. Джерело: auto.ria.com

Квітень 2024 року на українському авторинку ознаменувався зростанням на 35% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За даними Укравтопрому, зареєстровано понад 5,7 тисячі нових легкових авто.

Бестселером знову став Renault Duster, з 484 проданими авто протягом квітня. Експерти прогнозують, що український авторинок і надалі зростатиме протягом 2024 року, пише apostrophe.ua.

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Які авто користувалися найбільшим попитом?

  • Toyota: лідер ринку з 856 реєстраціями.
  • Renault: друге місце з 536 реєстраціями.
  • Volkswagen: третє місце з 468 реєстраціями.
  • BMW: 405 реєстрацій.
  • Skoda: 317 реєстрацій.

Деякі цікаві моменти:

  • Порівняно з березнем 2024 року, активність на ринку трохи знизилась на 14%.
  • Проте, загалом за перші 4 місяці року українці придбали понад 22 тисячі нових авто.

Зростання авторинку пов'язують з кількома факторами:

  • Зменшення дефіциту нових авто.
  • Зниження цін на деякі моделі.
  • Розширення програм кредитування.

Нагадаємо, раніше експерти назвали японські авто, які краще не купувати.

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