Які нові авто найчастіше купують українці: рейтинг 2024

Квітень 2024 року на українському авторинку ознаменувався зростанням на 35% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За даними Укравтопрому, зареєстровано понад 5,7 тисячі нових легкових авто.

Бестселером знову став Renault Duster, з 484 проданими авто протягом квітня. Експерти прогнозують, що український авторинок і надалі зростатиме протягом 2024 року, пише apostrophe.ua.

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Які авто користувалися найбільшим попитом?

Toyota: лідер ринку з 856 реєстраціями.

лідер ринку з 856 реєстраціями. Renault: друге місце з 536 реєстраціями.

друге місце з 536 реєстраціями. Volkswagen: третє місце з 468 реєстраціями.

BMW: 405 реєстрацій.

405 реєстрацій. Skoda: 317 реєстрацій.

Деякі цікаві моменти:

Порівняно з березнем 2024 року, активність на ринку трохи знизилась на 14% .

. Проте, загалом за перші 4 місяці року українці придбали понад 22 тисячі нових авто.

Зростання авторинку пов'язують з кількома факторами:

Зменшення дефіциту нових авто.

Зниження цін на деякі моделі.

Розширення програм кредитування.

Нагадаємо, раніше експерти назвали японські авто, які краще не купувати.

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