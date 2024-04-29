Складено рейтинг найнадійніших кросоверів та позашляховиків 2000-х років

Випущені у двотисячних роках позашляховики стали фундаментом для сучасної популярності автомобілів класу SUV. Вони включають в себе моделі, які й досі славляться своєю надійністю та залишаються в тренді.

Рейтинг таких незмінно актуальних авто опублікував mmr.net.ua

Згідно з оцінками експертів, Lexus RX 350, вироблений у період з 2000 по 2010 роки, визнаний кращим в SUV-сегменті. Цей автомобіль, оснащений потужним 3,5-літровим двигуном V6, що має 275 кінських сил, був відзначений як найбільш надійний кросовер 2010 року за версією J.D. Power. Сьогодні його надійність оцінена у 93 бали зі 100 можливих. За даними RepairPal, середньорічні витрати на обслуговування Lexus RX 350 складають приблизно 407-498 доларів США (ціни вказані для США).

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Honda CR-V, що з’явилася на ринку у 2008 році, зайняла друге місце в рейтингу надійності, набравши 90 балів зі 100. Цей кросовер має 2,4-літровий мотор, який розвиває 166 кінських сил. Власники Honda CR-V в середньому витрачають 407 доларів на рік на технічне обслуговування.

На третьому місці опинився Lexus GX 2007 року випуску з 4,7-літровим двигуном V8 потужністю 263 кінські сили та рамною конструкцією. Його надійність оцінена в 89 балів, а витрати на обслуговування становлять близько 551 долара на рік.

Найнадійніші кросовери та позашляховики 2000-х:

Lexus RX 350 2010; Honda CR-V 2008; Lexus GX 2007; Toyota Highlander 2007; Infiniti FX35 2007; Ford Edge 2008; Toyota 4Runner 2008; Toyota FJ Cruiser 2008; Lincoln MKX 2007; GMC Envoy 2006; Honda Pilot 2008; Nissan Armada 2009; Chevrolet Tahoe 2010; Toyota Sequoia 2006 року.

Нагадаємо, раніше UAportal оприлюднив рейтинг автомобілів, які надзвичайно економні в обслуговуванні.

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