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Складено рейтинг автомобілів, які надзвичайно економні в обслуговуванні

Анастасія Крищук

Складено рейтинг автомобілів, які надзвичайно економні в обслуговуванні
Ці авто славляться економічністю в обслуговуванні. Джерело: pixabay

Придбання автомобіля – це лише початок ваших витрат. Обираючи машину, необхідно звернути увагу не тільки на її ціну, а й на подальші витрати на обслуговування та утримання. Зазначені моделі виявилися найкращими в цьому питанні.

Експерти з Consumer Reports проаналізували відгуки власників авто в США і встановили середню вартість технічного обслуговування протягом 5 і 10 років користування. Завдяки цим даним було визначено автомобілі, які вимагають найменше трат на їхнє обслуговування.

Рейтинг найдешевших в обслуговуванні марок авто за 5 років:

  1. Tesla $580;
  2. Buick $900;
  3. Lincoln $940;
  4. Volkswagen $1095;
  5. Ford $1100;
  6. Jeep $1100;
  7. Cadillac $1125;
  8. Toyota $1125;
  9. Hyundai $1140;
  10. Chevrolet $1200;
  11. Dodge $1200.

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Рейтинг найдешевших автомобілів в обслуговуванні за 10 років:

  1. Tesla $4035;
  2. Buick $4900;
  3. Toyota $4900;
  4. Lincoln $5040;
  5. Ford $5400;
  6. Chevrolet $5550;
  7. Hyundai $5640;
  8. Nissan $5700;
  9. Mazda $5800;
  10. Honda $5835.

Нагадаємо, у перші три місяці 2024 року, на автомобільному ринку України була зафіксована реєстрація 9,9 тисячі вживаних автомобілів, які були виготовлені у США. Інтерес до американських авто з пробігом зріс на 90% порівняно з попередніми періодами. Команда UAportal розповіла про найпопулярніші моделі.

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