Ні в якому разі не продавайте: експерти назвали автомобілі, які лише дорожчають з роками

Зазвичай, вартість автомобіля знижується відразу після його виїзду з автосалону, і цей процес знецінення триває з плином часу. Однак, існує момент, коли ця тенденція зупиняється. З роками деякі авто стають раритетами та об’єктами колекціонування.

Згідно з інформацією від Avtosota.com, незабаром деякі моделі можуть опинитися у цьому списку. Видання представило список з двадцяти автомобілів, випущених у 1994 році, які в цьому році святкують своє 30-річчя. У список увійшли як звичайні серійні моделі, так і ексклюзивні спорткари.

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Експерти радять власникам зазначених моделей автомобілів наразі утриматися від їх продажу. Існує висока ймовірність, що незабаром ці машини суттєво зростуть у вартості та привернуть увагу колекціонерів, готових запропонувати за них кругленьку суму. Це особливо актуально, якщо ваш автомобіль знаходиться в відмінному технічному стані та має привабливий зовнішній вигляд.

Таким чином, не поспішайте з продажем, якщо ви володієте одним з наступних авто:

Volkswagen Polo 3 покоління (6N);

Toyota RAV4 1 покоління (XA10);

Skoda Felicia;

Renault Laguna 1 покоління;

Peugeot 306 у кузові кабріолет;

Peugeot 205 Sacre Numero;

Opel Omega;

Mercedes-Benz E-Class (W210);

Jeep Cherokee XJ;

Jaguar XJ;

Alfa Romeo 145;

Audi RS2;

Audi A4 (B5);

Audi A6 (C4);

Audi S6 (C4);

Audi A8 (D2);

BMW 7-Series (E38);

Ferrari F355;

Citroen Evasion;

Ford Scorpio.

Нагадаємо, раніше експерти назвали найкращі авто з пробігом до 10 тисяч доларів.

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