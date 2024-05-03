Ні в якому разі не продавайте: експерти назвали автомобілі, які лише дорожчають з роками
Зазвичай, вартість автомобіля знижується відразу після його виїзду з автосалону, і цей процес знецінення триває з плином часу. Однак, існує момент, коли ця тенденція зупиняється. З роками деякі авто стають раритетами та об’єктами колекціонування.
Згідно з інформацією від Avtosota.com, незабаром деякі моделі можуть опинитися у цьому списку. Видання представило список з двадцяти автомобілів, випущених у 1994 році, які в цьому році святкують своє 30-річчя. У список увійшли як звичайні серійні моделі, так і ексклюзивні спорткари.
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Експерти радять власникам зазначених моделей автомобілів наразі утриматися від їх продажу. Існує висока ймовірність, що незабаром ці машини суттєво зростуть у вартості та привернуть увагу колекціонерів, готових запропонувати за них кругленьку суму. Це особливо актуально, якщо ваш автомобіль знаходиться в відмінному технічному стані та має привабливий зовнішній вигляд.
Таким чином, не поспішайте з продажем, якщо ви володієте одним з наступних авто:
- Volkswagen Polo 3 покоління (6N);
- Toyota RAV4 1 покоління (XA10);
- Skoda Felicia;
- Renault Laguna 1 покоління;
- Peugeot 306 у кузові кабріолет;
- Peugeot 205 Sacre Numero;
- Opel Omega;
- Mercedes-Benz E-Class (W210);
- Jeep Cherokee XJ;
- Jaguar XJ;
- Alfa Romeo 145;
- Audi RS2;
- Audi A4 (B5);
- Audi A6 (C4);
- Audi S6 (C4);
- Audi A8 (D2);
- BMW 7-Series (E38);
- Ferrari F355;
- Citroen Evasion;
- Ford Scorpio.
Нагадаємо, раніше експерти назвали найкращі авто з пробігом до 10 тисяч доларів.
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