Ефективні методи знизити тиск за 15 хвилин без ліків: поради фахівців

Високий кров'яний тиск, або гіпертонія, може бути серйозною проблемою, адже він значно підвищує ризик серцевого нападу, інсульту та інших ускладнень.

На щастя, існують способи знизити артеріальний тиск без ліків. Ці зміни у вашому способі життя можуть мати значний вплив на ваше здоров'я, пише видання SELF.

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1. Більше рухайтеся: фізичні вправи - один із найефективніших способів знизити артеріальний тиск. Намагайтеся займатися помірними фізичними вправами, такими як ходьба, їзда на велосипеді або плавання, щонайменше 30 хвилин на день, 3-5 разів на тиждень.

2. Зменште споживання солі: занадто багато солі в раціоні може призвести до підвищення артеріального тиску. Намагайтеся обмежити споживання солі до 2300 міліграмів на день.

3. Їжте більше фруктів і овочів: вони багаті на калій, який допомагає знизити артеріальний тиск. Намагайтеся їсти 4-5 порцій фруктів і овочів на день.

4. Відмовтеся від алкоголю: алкоголь може підвищити артеріальний тиск. Якщо ви п'єте алкоголь, намагайтеся обмежити його споживання.

5. Висипайтеся: недосипання може призвести до підвищення артеріального тиску. Намагайтеся спати 7-8 годин на добу.

6. Додайте в раціон пробіотики: це корисні бактерії, які можуть допомогти знизити артеріальний тиск. Ви можете отримати пробіотики з продуктів, таких як йогурт, кефір або квашена капуста.

7. Зменште стрес: він може призвести до підвищення артеріального тиску. Знайдіть способи розслабитися, такі як йога, медитація або дихальні вправи.

Швидко знизити тиск без ліків допоможе гаряча ванна для ніг – просто занурте ноги в тазик з гарячою водою (приблизно 45°C), щоб розширити судини кінцівок та знизити тиск.

Спробуйте також дихальні вправи – фахівці радять повільне глибоке діафрагмальне дихання.

Важливо:

Ці зміни у вашому способі життя можуть допомогти знизити артеріальний тиск, але вони можуть не замінити ліки.

Якщо у вас високий кров'яний тиск, важливо регулярно перевірятися у лікаря. Ваш лікар може допомогти вам визначити, які зміни у вашому способі життя найкраще підійдуть для вас.

Нагадаємо, науковці виявили дієвий засіб проти високого кров’яного тиску.

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